Украину раскалит сильнее всего в Европе. Где будет жарче всего и 10 советов, как это пережить

Термометр будет показывать до +40 градусов

В Украину пришла настоящая летняя жара, которая будет держаться несколько дней. Столбик термометра местами будет достигать +40 градусов, что несколько усложнит обычный темп жизни украинцев.

Как отметила синоптик Наталья Диденко, 9 июля Украина станет самой жаркой страной Европы. Учитывая это, "Телеграф" подготовил несколько советов, как пережить столь сильную жару.

"На востоке, юге и в большинстве центральных областей и дальше будет печь +33+39 градусов. Север Украины в значительной степени будет принадлежать жаркой погоде, днем завтра ожидается +30+34 градуса. На западе будет до +28 градусов ", — говорится в сообщении.

На карте температур хорошо видно, что Украину ожидает довольно жаркий день. Однако такая температура будет держаться до 11-12 июля.

Карта температур

Погода 9 июля

Как пережить жару

Пейте достаточно прохладной воды. Речь идет именно о воде, а не газированных напитках или кофе. Во время жары человек теряет больше воды и ее запасы следует пополнять. Не находитесь под прямым солнцем в активные часы (9:00-16:00). Старайтесь меньше ходить под палящим солнцем, находитесь в тени. Обязательно надевайте кепку или панамку, чтобы защитить голову. Ешьте легкие и сбалансированные блюда. Питание в жару должно быть направлено на овощи, фрукты, легкое мясо и т.д. То есть не употребляйте жирные или очень калорийные блюда, они только усугубят ваше самочувствие. Полностью отказываться от еды в жару нельзя. Используйте вентилятор. По сравнению с кондиционером вентилятор более безопасен, ведь вызывает меньше сквозняков. Однако поток воздуха обоих устройств не следует направлять непосредственно на себя. Носите одежду из натуральных тканей. Синтетические вещи будут только способствовать перегреванию и потению, а потом еще и будет неприятный запах. Это же касается и постельного белья, используйте только из натуральных тканей. Используйте батареи холода или льда. Да, лед может хорошо помочь охладиться, но с ним следует соблюдать осторожность. Лучше класть бутылки с замерзшей водой рядом и на полотенца, избегая прямого контакта поверхности с кожей. Уменьшите интенсивность занятий спортом. Если ваша тренировка приходится на пик жары, уменьшите ее интенсивность. Организм в жару и так переживает стресс и пытается адаптироваться. Не пейте алкоголь и кофе. Алкоголь способствует расширению сосудов и влияет на давление, что может сильно навредить в жару. Кофе лучше заменить холодным чаем или водой с лимоном. Высыпайтесь. Сон поможет восстановиться и пополнить силы. В жаркую погоду спите в прохладной комнате, пользуясь бельем из натуральных тканей. Позаботьтесь о детях и животных. Дети тяжело переносят жару, поэтому необходимо обеспечить им комфортную температуру. Также не забывайте о домашних любимцах, им нужна чистая вода, тень.

Ранее "Телеграф" рассказывал о 5 советах, которые помогут предотвратить нагрев авто в жару.