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Украину раскалит сильнее всего в Европе. Где будет жарче всего и 10 советов, как это пережить

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Как пережить жару в Украине Новость обновлена 08 июля 2025, 16:12
Как пережить жару в Украине. Фото Коллаж "Телеграфа"

Термометр будет показывать до +40 градусов

В Украину пришла настоящая летняя жара, которая будет держаться несколько дней. Столбик термометра местами будет достигать +40 градусов, что несколько усложнит обычный темп жизни украинцев.

Как отметила синоптик Наталья Диденко, 9 июля Украина станет самой жаркой страной Европы. Учитывая это, "Телеграф" подготовил несколько советов, как пережить столь сильную жару.

"На востоке, юге и в большинстве центральных областей и дальше будет печь +33+39 градусов. Север Украины в значительной степени будет принадлежать жаркой погоде, днем завтра ожидается +30+34 градуса. На западе будет до +28 градусов ", — говорится в сообщении.

На карте температур хорошо видно, что Украину ожидает довольно жаркий день. Однако такая температура будет держаться до 11-12 июля.

Карта температур
Карта температур
Погода 9 июля
Погода 9 июля

Как пережить жару

  1. Пейте достаточно прохладной воды. Речь идет именно о воде, а не газированных напитках или кофе. Во время жары человек теряет больше воды и ее запасы следует пополнять.
  2. Не находитесь под прямым солнцем в активные часы (9:00-16:00). Старайтесь меньше ходить под палящим солнцем, находитесь в тени. Обязательно надевайте кепку или панамку, чтобы защитить голову.
  3. Ешьте легкие и сбалансированные блюда. Питание в жару должно быть направлено на овощи, фрукты, легкое мясо и т.д. То есть не употребляйте жирные или очень калорийные блюда, они только усугубят ваше самочувствие. Полностью отказываться от еды в жару нельзя.
  4. Используйте вентилятор. По сравнению с кондиционером вентилятор более безопасен, ведь вызывает меньше сквозняков. Однако поток воздуха обоих устройств не следует направлять непосредственно на себя.
  5. Носите одежду из натуральных тканей. Синтетические вещи будут только способствовать перегреванию и потению, а потом еще и будет неприятный запах. Это же касается и постельного белья, используйте только из натуральных тканей.
  6. Используйте батареи холода или льда. Да, лед может хорошо помочь охладиться, но с ним следует соблюдать осторожность. Лучше класть бутылки с замерзшей водой рядом и на полотенца, избегая прямого контакта поверхности с кожей.
  7. Уменьшите интенсивность занятий спортом. Если ваша тренировка приходится на пик жары, уменьшите ее интенсивность. Организм в жару и так переживает стресс и пытается адаптироваться.
  8. Не пейте алкоголь и кофе. Алкоголь способствует расширению сосудов и влияет на давление, что может сильно навредить в жару. Кофе лучше заменить холодным чаем или водой с лимоном.
  9. Высыпайтесь. Сон поможет восстановиться и пополнить силы. В жаркую погоду спите в прохладной комнате, пользуясь бельем из натуральных тканей.
  10. Позаботьтесь о детях и животных. Дети тяжело переносят жару, поэтому необходимо обеспечить им комфортную температуру. Также не забывайте о домашних любимцах, им нужна чистая вода, тень.

Ранее "Телеграф" рассказывал о 5 советах, которые помогут предотвратить нагрев авто в жару.

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#Украина #Погода #Жара