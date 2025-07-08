Путін наближає свою ліквідацію: в Україні пояснили невдоволення Кремля поновленням допомоги США

Коваленко розповів, як Путін сам наближає свою загибель

Кремль своїми вимогами роззброїти Україну лише наближає власний кінець. Москва обурилася рішенням президента США Дональда Трампа відновити поставки зброї Україні, водночас сама отримує військову допомогу від КНДР та Китаю.

Путін хоче всю Україну беззбройною та планує згодом зайти в Балтію, тому виступає проти передачі зброї США. Про це керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко написав у своєму телеграм-каналі.

За його словами, путінська логіка дуже проста — він хоче отримати всю Україну беззбройною, беззахисною та під повним контролем Росії.

Коваленко зазначив, що така поведінка Росії — вимагати роззброєння України при власному нарощуванні військового потенціалу — є дуже прямолінійною та дивною. Ця стратегія лише прискорює розуміння міжнародною спільнотою того, що путінський режим треба зупинити як основну загрозу для європейської безпеки та створити нову систему безпеки без участі Росії.

Водночас Москва планує й надалі отримувати зброю та людські ресурси з КНДР, компоненти і технології з Китаю, зазначає Коваленко. Росія також поступово залучає до війни найманців з африканських країн, зокрема з Лаосу, сподіваючись, що міжнародна спільнота не відповість на ці дії.

Коваленко попередив, що після України Путін має наміри зайти в країни Балтії. Російський диктатор також може заявити про свої права на Польщу, мотивуючи це тим, що вона колись входила до зони впливу СРСР за Варшавським договором.

Що спричинило реакцію Кремля

7 липня Дональд Трамп оголосив про кардинальну зміну своєї політики щодо України. Американський президент заявив, що США повинні надіслати Україні зброю для захисту від російської агресії. Одночасно Пентагон повідомив про початок постачання додаткової оборонної зброї українським захисникам.

Пєсков скаржився, що не лише США, а й європейські країни "накачують" Україну озброєннями, повідомляють російські пропагандисти. За його словами, дії американського президента "не лежать у руслі спроб сприяти мирному врегулюванню".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Росія раптово захотіла нових переговорів з Україною. Експерти пояснили, що насправді задумав Путін.