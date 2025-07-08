Коваленко рассказал, как Путин сам приближает свою гибель

Кремль своими требованиями разоружить Украину приближает собственный конец. Москва возмутилась решением президента США Дональда Трампа возобновить поставки оружия Украине, в то же время сама получает военную помощь от КНДР и Китая.

Путин хочет всю Украину безоружной и планирует зайти в Балтию, поэтому выступает против передачи оружия США. Об этом руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко написал в своем телеграмм-канале.

По его словам, путинская логика очень проста – он хочет получить всю Украину безоружной, беззащитной и под полным контролем России.

Коваленко отметил, что такое поведение России — требовать разоружения Украины при собственном наращивании военного потенциала — является очень прямолинейным и странным. Эта стратегия лишь ускоряет понимание международным сообществом того, что путинский режим следует остановить как основную угрозу европейской безопасности и создать новую систему безопасности без участия России.

В то же время Москва планирует и дальше получать оружие и человеческие ресурсы из КНДР, компоненты и технологии из Китая, отмечает Коваленко. Россия также постепенно привлекает к войне наемников из африканских стран, в частности из Лаоса, надеясь, что международное сообщество не ответит на эти действия.

Коваленко предупредил, что после Украины Путин намерен зайти в страны Балтии. Российский диктатор также может заявить о своих правах на Польшу, мотивируя это тем, что когда-то она входила в зону влияния СССР по Варшавскому договору.

Что повлекло за собой реакцию Кремля

7 июля Дональд Трамп объявил о кардинальном изменении своей политики в отношении Украины. Американский президент заявил, что США должны направить Украине оружие для защиты от российской агрессии. Одновременно Пентагон сообщил о начале поставки дополнительного оборонительного оружия украинским защитникам.

Песков жаловался, что не только США, но и европейские страны "накачивают" Украину вооружениями, сообщают российские пропагандисты. По его словам, действия американского президента "не лежат в русле попыток способствовать мирному урегулированию".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Россия внезапно захотела новых переговоров с Украиной. Эксперты объяснили, что на самом деле задумал Путин.