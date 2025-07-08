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Путин приближает свою ликвидацию: в Украине объяснили недовольство Кремля возобновлением помощи США

Автор
Наталья Кухарик
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Кремль недоволен возобновлением помощи Украине Новость обновлена 08 июля 2025, 18:09
Кремль недоволен возобновлением помощи Украине. Фото Коллаж "Телеграфа"

Коваленко рассказал, как Путин сам приближает свою гибель

Кремль своими требованиями разоружить Украину приближает собственный конец. Москва возмутилась решением президента США Дональда Трампа возобновить поставки оружия Украине, в то же время сама получает военную помощь от КНДР и Китая.

Путин хочет всю Украину безоружной и планирует зайти в Балтию, поэтому выступает против передачи оружия США. Об этом руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко написал в своем телеграмм-канале.

По его словам, путинская логика очень проста – он хочет получить всю Украину безоружной, беззащитной и под полным контролем России.

Коваленко отметил, что такое поведение России — требовать разоружения Украины при собственном наращивании военного потенциала — является очень прямолинейным и странным. Эта стратегия лишь ускоряет понимание международным сообществом того, что путинский режим следует остановить как основную угрозу европейской безопасности и создать новую систему безопасности без участия России.

В то же время Москва планирует и дальше получать оружие и человеческие ресурсы из КНДР, компоненты и технологии из Китая, отмечает Коваленко. Россия также постепенно привлекает к войне наемников из африканских стран, в частности из Лаоса, надеясь, что международное сообщество не ответит на эти действия.

Коваленко предупредил, что после Украины Путин намерен зайти в страны Балтии. Российский диктатор также может заявить о своих правах на Польшу, мотивируя это тем, что когда-то она входила в зону влияния СССР по Варшавскому договору.

Что повлекло за собой реакцию Кремля

7 июля Дональд Трамп объявил о кардинальном изменении своей политики в отношении Украины. Американский президент заявил, что США должны направить Украине оружие для защиты от российской агрессии. Одновременно Пентагон сообщил о начале поставки дополнительного оборонительного оружия украинским защитникам.

Песков жаловался, что не только США, но и европейские страны "накачивают" Украину вооружениями, сообщают российские пропагандисты. По его словам, действия американского президента "не лежат в русле попыток способствовать мирному урегулированию".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Россия внезапно захотела новых переговоров с Украиной. Эксперты объяснили, что на самом деле задумал Путин.

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#Кремль #Владимир Путин #Андрей Коваленко