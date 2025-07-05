Європа значно сильніша за Росію: в The Telegraph пояснили, як можна "дотиснути" Кремль на мир в Україні

Після кількох років виснажливої війни в Україні Росія не здатна буде здолати Європу силою

Попри те, що Сполучені Штати все більше відходять від підтримки України у війні проти Росії, це не означає перемоги Кремля. Об'єднана Європа має промислову та фінансову міць, яка значно перевершує Росію. Європа здатна перемогти режим російського правителя Володимира Путіна та назавжди вибити з його голови думки про те, що Росії вдасться захопити Україну.

Про це пише видання The Telegraph. Зазначається, що США надали Україні тільки 68 мільярдів доларів військової підтримки, що менше, ніж Європа. Припинення нових постачань зброї Україні та обґрунтування цього кроку викликало у європейських країн неприйняття – там чудово розуміють, що заяви про "вичерпання запасів США" є брехнею.

Видання бачить кілька причин того, що президент США Дональд Трамп взяв курс на віддалення Вашингтона від війни в Україні:

Трамп вважає себе успішним миротворцем, претендує на Нобелівську премію – тому не хоче втягуватися у війну в Україні, оскільки вирішення конфлікту він запропонувати не здатний;

Трамп дійсно перебуває під впливом Кремля – так, автори матеріалу розглядають і такий сценарій.

Так, або інакше, але на тлі дій Трампа тепер завдання забезпечити справедливу мирну угоду для України лягло на плечі Європи. І це завдання реальніше, ніж може здаватися: сукупна військова міць країн Європи значно переважає те, що може виставити на поле бою Росія. Влада Путіна базується виключно на силі та на нафтових доходах: але ціни на нафту мають тенденцію до падіння, а після кількох років виснажливої війни в Україні Росія не здатна буде здолати Європу силою. Тому саме зараз час Заходу стати рішучим та показати Росії, що він більше не буде поступатися.

"Ми маємо відшкодувати Україні ті запаси боєприпасів, які США хочуть залишити для себе – адже надання Україні озброєнь виявилося набагато більш економічно ефективним способом стримування Путіна, ніж звичайні засоби стримування", – резюмувало видання.

Нагадаємо, що ввечері 1 липня стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа заморозила військову допомогу США Україні, яка була виділена ще за Байдена. За одними даними, за це відповідальний голова політичного відділу Пентагону Елбрідж Колбі, давній критик надання Україні озброєння. За іншими даними, винуватець – безпосередньо міністр оборони, колишній телеведучій Піт Хегсет.

Спочатку у Білому домі підтвердили інформацію про зупинку постачань. Але після того, як скандал із призупинкою постачань почав набирати обертів, у США змушені були змінити думку. Зараз там спростовують інформацію про те, що повністю припинили постачання зброї Україні. Мовляв, виникло непорозуміння, а повідомлення про зупинення передачі ракет до ППО стосувалися "одного конкретного випадку". Після цього довелося виправдовуватися й Пентагону.

Вже 4 липня відбулась телефонна розмова Трампа і Зеленського. Вона тривала 40 хвилин. Деякі ЗМІ вже назвали її "дуже хорошою і позитивною". ЗМІ та експерти припускають, що за підсумками розмови Трамп цілком може відновити постачання зброї Україні, зокрема і ракет до систем протиповітряної оборони Patriot.

До речі, Трамп продовжує критикувати Путіна після телефонної розмови, проведеної напередодні, 3 липня. Зокрема політик повторився, що дуже розчарований цією бесідою, під час якої російська сторона фактично відмовилася зупинити вогонь по Україні. За словами Трампа, Путін, схоже, не хоче завершувати війну.