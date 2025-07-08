Росія раптово захотіла нових переговорів з Україною: експерти пояснили, що насправді задумав Путін

"Телеграф" з'ясовував в експертів, чому саме зараз Росія наважилась на такий крок

Під час попередніх спроб провести переговори Росія намагалася домовитися безпосередньо зі Сполученими Штатами, але Вашингтон чітко дав зрозуміти — розмовляйте з Україною. Саме тому Москва заявила про готовність до третього раунду переговорів з Києвом.

Зокрема, глава МЗС Туреччини Хакан Фідан повідомив, що Росія заявила про готовність до третього раунду переговорів з Україною. Анкара тепер чекає відповіді від української сторони. Заяву Фідан зробив після розмови з російським міністром Лавровим. Водночас він додав, що Москва вважає необхідним розв'язати низку питань перед початком переговорів.

"Телеграф" спитав експертів, чому Росія так раптово заявила про готовність до переговорів і яка справжня мета хазяїна Кремля.

Які справжні мотиви Кремля — що кажуть експерти

Політолог Ігор Рейтерович ввважає, що з боку Кремля це звичайна імітація, вони просто хочуть показати Трампу, що готові домовлятись.

"Сенс — це імітація. Ну і бажання все ж поки зберегти умовно нейтральну позицію Трампа, а не дати йому вийти на відверто проукраїнську позицію", — сказав Рейтерович.

Український політолог і історик Євген Магда порівняв поведінку Росії з радянською книгою "У своєму репертуарі". Експерт зазначив, що очільник Росії намагається створити видимість готовності до діалогу.

"Тобто от Росія, до прикладу, буде говорити, що вона готова до переговорів, а Ушаков, наприклад, закликав натиснути на Україну, щоб Україна перестала блокувати роботу аеродромів російських і так далі. А Сполучені штати будуть демонструвати відсутність в них чіткого плану завершення російсько-української війни, і це очевидно вже всім, що такого плану в США немає, і бути за великим рахунком не могло. Тому що Трамп не спирається на тяглість американської політики, і не збирається на неї спиратися. Це, на мою думку, надзвичайно велика проблема.

Доки Трамп не почне використовувати потужність державного апарату Сполучених Штатів, все буде важко для України, це треба розуміти. Тому обмін різними заявами не призведе до суттєвих змін в цьому напрямку", — вважає експерт.

Експерти одностайні в тому, що позиція України цікавить Росію найменше. Головна мета Кремля — переконати американську адміністрацію у своїй готовності до діалогу, хоча насправді очільник Росії не збирається йти на серйозні поступки.

Нагадаємо, Трамп анонсував нову допомогу Україні та поскаржився на Путіна. "Я зовсім незадоволений Путіним. Я розчарований тим, що Путін не зупинився", – сказав президент США.