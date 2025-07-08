"Надіслати ще більше зброї": Трамп анонсував нову допомогу Україні та поскаржився на Путіна

Трамп зробив дуже несподівані заяви

Президент США Дональд Трамп знову заявив, що вкрай розчарований російським правителем Володимиром Путіним. Також він анонсував надання Україні великої кількості військової допомоги через продовження війни з боку Росії.

Про це Трамп розповів під час брифінгу після зустрічі з прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Він заявив, що Путін розчарував його, оскільки російський правитель, схоже, не збирається зупиняти війну в Україні.

"Я зовсім незадоволений Путіним. Я розчарований тим, що Путін не зупинився", – сказав президент США.

Також Трамп анонсував, що постачання військової допомоги будуть відновлені та зростуть. Він додав, що це потрібно, оскільки Україну "дуже сильно атакують", а внаслідок атак гинуть люди.

"Ми збираємося надіслати ще більше зброї в Україну. Ми мусимо це зробити, їх дуже сильно атакують. Так багато людей гине", – заявив президент.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент США має реальну можливість поновити постачання зброї Україні, включно з ракетами Patriot. Його розмова з президентом Володимиром Зеленським 4 липня позитивно вплинула на це рішення. Сам Трамп підтвердив, що може це зробити, сказавши, що він не припиняв допомогу Україні. Варто відзначити, що тут Трамп не збрехав: за даними ЗМІ, відповідальний за рішення припинити допомогу Україні – колишній телеведучий Піт Хегсет, якому пощастило стати міністром оборони.

Зазначимо, Трамп став більш реалістичним у своїх оцінках щодо війни в Україні. Так, нещодавно американський президент визнав, що він не здатний швидко припинити бойові дії між Києвом та Москвою. Під час передвиборчої кампанії американський президент обіцяв закінчити війну за 24 години, проте пізніше визнав, що це було "перебільшенням" та назвав власну заяву "сарказмом".