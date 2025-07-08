"З панського плеча": США передадуть Україні ракети для Patriot, але є нюанс

Допомоги, яку Штати узгодили, вистачить на критично малий проміжок часу

Президент США Дональд Трамп після кількох днів консультацій із радниками та лідерами інших країн вирішив відправити Україні оборонне озброєння, зокрема ракети до зенітно-ракетних комплексів Patriot. До цього адміністрація Трампа призупинила постачання зброї, щоб переглянути внутрішні запаси.

Про це повідомило видання Axios. У понеділок Трамп заявив журналістам під час зустрічі з прем’єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу:

"Ми маємо відправити більше зброї до України. Оборонної зброї — їм потрібно захищатися", – заявив тоді президент США. Згідно із заявою Пентагону, зробленою пізніше того ж дня, США передадуть додаткове оборонне озброєння, щоби допомогти українцям утримати оборону на тлі обговорення тривалого миру. Водночас Трамп і його команда не бажають надто активно зменшувати американські запаси Patriot і наполягають, щоб європейські союзники активніше брали участь у постачанні озброєння.

Затримка поставок та пошук альтернатив

Зміна позиції Трампа стала очевидною після телефонної розмови з Володимиром Зеленським у п’ятницю, яку обидві сторони назвали найкращою з початку його каденції. За словами джерел, Трамп пообіцяв відправити 10 ракет Patriot – менше, ніж планувалось – і запропонував шукати інші джерела постачання.

Напередодні розмови канцлер Німеччини Фрідріх Мерц звернувся до президента США з проханням розблокувати постачання перехоплювачів, а також запропонував, щоб Німеччина закупила батареї Patriot у США та передала їх Україні.

За інформацією Axios, Трамп запропонував інший варіант: Німеччина могла б передати одну зі своїх наявних батарей ЗРК Patriot. Остаточної згоди сторони не досягли, але перемовини між Вашингтоном і Берліном тривають.

Важливо зауважити, що у випадку з відновленням постачання американської військової допомоги, йдеться не про повноцінні системи Patriot, а лише про ракети-перехоплювачі до них. За даними американських ЗМІ, до призупинення поставок Україні планували передати близько 30 таких ракет – вони вже знаходилися у Польщі. В тому ж запасі були й 252 ракети для пускових установок HIMARS, а також інші боєприпаси.

Ситуацію прокоментував український блогер та бізнесмен Роман Шрайк. "Загальмували у Польщі 30 ракет для Петріота, які їхали в Україну, а тепер з панського плеча дають 10. Я так розумію, з-поміж цих 30", — написав він у своєму Telegram-каналі. За словами Шрайка, ситуація виглядає як політичне шоу: "Поки схоже на цирк, але спостерігаємо далі". За його словами, програма не обмежується партією з 30 перехоплювачів, затриманою у Польщі, – йдеться про значно більші обсяги військової допомоги, які досі не дійшли до України.

"Я сподіваюсь, всі розуміють, що справа не в затриманих у Польщі 30 перехоплювачів. Це просто одна з партій, що під’їзжала до українського кордону", – написав він. Шрайк наголосив, що США не поставили в Україну зброї на суму від 20 до 30 мільярдів доларів. Частина допомоги затримана на складах у межах програми PDA, дещо перебуває у виробництві, а ще приблизно на 10 мільярдів доларів – навіть не замовлено. Йдеться про значну "купу зброї, з допомогою котрої можна воювати роки 2-3": сотні ракет до Patriot, тисячі до HIMARS, понад мільйон снарядів та багато іншого.

Проблема виснажених запасів

Країни-члени НАТО все частіше висловлюють занепокоєння через те, що запаси боєприпасів, зокрема перехоплювачів, вичерпуються швидше, ніж їх встигають виробляти. "Отримати ракету Patriot — це не як зайти в Walmart і взяти 10 зі стелажа", – зазначив один з радників Трампа виданню "Axios".

Кількість ракет, які щороку виробляють для систем Patriot провідні оборонні компанії США – Raytheon Technologies і Lockheed Martin – значно поступається потенційному арсеналу Росії. Це створює серйозний виклик для протиповітряної оборони у разі масштабних обстрілів з боку РФ. Про це заявив науковий співробітник Університету Осло Фабіан Хоффманн, оприлюднивши відповідну статистику у соцмережі X.

За його підрахунками, у 2025 році очікується виробництво приблизно 270-300 ракет типу PAC-2 GEM-T і 550 – PAC-3 MSE. Для європейських країн із цього обсягу буде доступно близько 200-220 одиниць PAC-2 і 200-250 PAC-3. Водночас Росія щороку випускає від 700 до 1400 балістичних ракет лише для комплексів "Іскандер", не враховуючи інші ракети, як-от "Кинджал", "Циркон", "Онікс" чи KN-23, отримані з КНДР.

За словами Хоффмана, для перехоплення одного "Іскандера" в середньому потрібно дві ракети PAC-3 або три-чотири ракети PAC-2. Це свідчить про значне відставання західного військово-промислового комплексу від російського, що може створити серйозні ризики для оборони союзників у разі ескалації.

Армія США планує вчетверо збільшити закупівлі ракет PAC-3 MSE для ЗРК Patriot — з 3 376 до 13 773 одиниць. Це передбачено в меморандумі Армійської ради з нагляду за вимогами й потребуватиме додаткового фінансування в обсязі $40,2 млрд. Середня вартість однієї ракети PAC-3 MSE становить $3,87 млн.

Скільки всього ракет було передано Україні

У січні 2025 року американські військові перевезли близько 90 ракет до системи протиповітряної оборони Patriot зі складів у Ізраїлі до Польщі. Звідти боєприпаси мають бути доставлені в Україну, повідомляло видання Axios із посиланням на три обізнані джерела.

Це стало найбільшою поставкою озброєння з території Ізраїлю в Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії. Як зазначає видання, йдеться саме про американську зброю, розміщену на ізраїльських складах.

Україна вже отримала кілька батарей ЗРК Patriot від міжнародних партнерів, зокрема:

Нідерланди передали щонайменше три пускові установки,

Німеччина — один комплекс,

США — надали як пускові установки, так і ракети, хоча точна кількість офіційно не розголошується.

На який час вистачить допомоги, яку все ж вирішили передати

Авіаційний експерт Богдан Долінце в коментарі "Телеграфу" зазначив, що 10 ракет до системи Patriot — це мінімальний обсяг, який, імовірно, вистачить лише на одну атаку.

"Це по 1-2 ракети на пускову установку, а їх в одному комплексі зазвичай 4-6. Повне завантаження одного комплексу становить 16-24 ракети", — пояснив він. За словами Долінце, для захисту такого міста, як Київ, зазвичай потрібно щонайменше один-два повноцінні комплекси Patriot.

Богдан Долінце

Коментуючи "Телеграфу" повідомлення про ймовірну передачу Україні 10 ракет-перехоплювачів до системи Patriot, колишній співробітник СБУ і консультант парламентського Комітету з питань нацбезпеки Іван Ступак заявив, що точних підтверджених даних щодо кількості наразі немає. "Я теж бачив ці цифри. Але по факту ми не знаємо, що саме і коли поїде до України", — сказав він. На думку Ступака, якщо йдеться справді про 10 ракет, цього критично недостатньо для українських потреб.

"Це курям на сміх. Якщо по дві ракети йдуть на один запуск, то це лише п’ять пусків. І все. Але на жаль, інших варіантів у нас немає", — наголосив він.

Причина дефіциту — обмежені темпи виробництва та надмірне навантаження на систему. "У світі десь 250 комплексів Patriot. Якщо поділити загальний річний обсяг виробництва, виходить десь по дві ракети на один комплекс за рік. Це добре для Бельгії, наприклад — дві ракети в цьому році, дві в наступному. І так можна потихеньку накопичити. Але для нас, коли нам потрібні дійсно десятки ракет на місяць, це точно не задовольняє наші потреби", — додав експерт.

Ступак також підкреслив, що європейські країни повинні розвивати власні засоби протибалістичної оборони. "Європейці повинні робити свої аналоги Patriot, щоб вони могли збивати балістичні ракети, бо європейські системи збивають тільки крилаті ракети, а до балістики дотягнутися не можуть", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Європейський Союз готує новий пакет санкцій проти Росії, який може стати найсуворішим з початку повномасштабної війни. За ініціативою Франції, обмеження мають бути спрямовані насамперед на нафтогазовий сектор — як одне з головних джерел прибутків російського бюджету.