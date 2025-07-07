Їх давно не видно на фронті. Які два види зброї США можуть передати Україні

Вони є недешевим задоволенням, каже Іван Ступак

У ході телефонної розмови Володимира Зеленського і Дональда Трампа президенти могли вести мову про посилення Сполученими Штатами української системи ППО, що передбачатиме передачу Києву двох видів американської зброї.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів колишній співробітник СБУ, військовий експерт Іван Ступак. Він пояснив чого саме бракує нашій протиповітряній обороні.

Перше, за його словами — переносні зенітно-ракетні комплекси FIM-92 Stinger.

— Ми їх давно вже не бачили на лінії розмежування. Якщо на початку війни ми бачили активне використання, навіть відбиття авіаційної навали на Київ, Київську область: літаки збивали, гелікоптери збивали, то зараз у відкритому доступі таких матеріалів вже нема, — каже військовий експерт.

Він припустив, що ці комплекси щоночі використовували для збиття російських "шахедів". Але за ціни у 200 тис. доларів за ракету, це досить недешеве задоволення. І Україна десятки цих комплексів не отримає.

— Друге (це всі знають), — комплекси Patriot і ракети, які можуть збивати балістичні ракети, оскільки у європейських країн нема аналогічних систем, які можуть збивати балістику. Тільки "Петріоти", — наголошує Іван Ступак.

На його думку Європа, стала заручником американського ЗРК, оскільки накупила цих систем і уклала контракти.

— Але європейці повинні розуміти, що американці в будь-який момент можуть поставити на паузу, скасувати, відкликати, переадресувати в напрямку Ізраїлю, Латинської Америки, Північного полюсу або пінгвінам передати на Мадагаскар ці комплекси, і ви залишаєтеся просто з огірком в кишені, — каже ексспівробітник СБУ.

За офіційними даними, компанія Raytheon Technologies загалом виготовила 240-250 цих комплексів. Приблизно сотня знаходиться в США. Орієнтовно 90-100 — в Європі. Близько 50 штук — це Саудівська Аравія, ОАЕ, Південна Корея та Японія, продовжує він.

— За приблизними розрахунками, наступного року виготовлення по всьому світі ракет для цих систем має вийти на позначку 600-650 штук. Тільки один японський завод Mitsubishi Heavy Industries може робити 30 штук на місяць. Ми повинні розуміти, що цього вистачає буквально на одне відбиття масованого ракетного обстрілу за одну ніч. Аналогів у Європи нема. Вони можуть давати нам інші системи, але їх мало і вони балістичні ракети збивати не можуть, — каже військовий експерт.

Я знаю достеменно: європейці активно працюють і вдосконалюють свої системи, щоб вони могли могли збивати балістику. Інше питання, наскільки швидко вони це можуть зробити. Це вимірюється в роках, а скільки [треба] мільярдів євро інвестицій — нема відповіді, але потрібна альтернатива. Сподіватися [тільки] на американське озброєння — неправильно, — підсумував Іван Ступак.

Нагадаємо, раніше він розповів "Телеграфу", що у "шахедах" є прихована небезпека, яка вбиває пілотів F-16.