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Бронювання по шаблону чи безконтрольність? Чому "ліві" релігійні громади дають відстрочку священникам

Автор
Ігор Тимофєєв
Дата публікації
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Автор
Facebook Тернопільська громада Рідновірів
Facebook Тернопільська громада Рідновірів

Держетнополітики розписалося у власній профнепридатності

Держслужба з етнополітики і свободи совісті (ДЕСС) надала статус "критичних підприємств" дуже екзотичним релігійним громадам, які тепер можуть бронювати від мобілізації своїх священників. У числі таких спільнот виявилися навіть язичники з релігійних громад "Квітка папороті" та "Православ’я", про які майже нічого невідомо.

Втім, згідно з поясненням, опублікованим на сайті самої ДЕСС, механізм визначення "критичних" церков був автоматичним, по шаблону.

Більше читайте у публікації: "Забронювати можна навіть "бога": що не так з системою відстрочок для священників".

— Хоча ДЕСС якраз і існує для того, щоб вести реєстр, вивчати наскільки організація є серйозною, чи є насправді там структура, послідовники, в чому полягає теологічний фундамент, — зазначає в коментарі "Телеграфу" нардеп від "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.

Так, ДЕСС розробила критерії, за якими ту чи іншу релігійну організацію слід вважати критично важливою для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Основним таким критерієм стала проста реєстрація церкви в ЄДР і якась діяльність, відображена у квартальних звітах до податкової.

— Ви ж розумієте, ДЕСС сама не досліджувала ці організації. Це інформація, яку вона сама отримала. Можливо, прийшли люди [в ДЕСС], які погано розбираються в специфіці цієї роботи, — каже "Телеграфу" релігієзнавиця Людмила Филипович.

А оскільки створити та зареєструвати свій культ, за великим рахунком, може будь-хто з громадян України, то в переліку "критичних" і опинилися різноманітні екзотичні релігійні спільноти.

*Отримати коментар від очільника ДЕСС Віктора Єленського "Телеграфу" не вдалося: спочатку чиновник послався на надмірну зайнятість, а потім взагалі перестав виходити на зв'язок.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" пояснював, чому релігійним меншинам України загрожує зникнення.

Теги:
#Священик #Бронювання #Людмила Филипович #Микита Потураєв