Вперше така тривожна цифра? Лібанова сказала, скільки людей залишилось в Україні

Елла Лібанова озвучила нові демографічні дані та назвала головні причини

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

На середину 2026 року населення України оцінюють у 28,5 мільйона людей – на пів мільйона менше, ніж раніше озвучені 29 мільйонів. Новий результат розрахунків Інституту демографії імені Михайла Птухи НАН України вперше публічно назвала його директорка Елла Лібанова. Вона виступила зі сцени й пояснила: головна причина скорочення – виїзд людей за кордон.

Нова оцінка населення та причини скорочення

Розрахунки завершили буквально днями. Лібанова наголосила: якщо головна причина втрати населення – міграція, то ці люди залишилися живими, а отже, є перспектива їхнього повернення.

"Чому кажу, що слава богу? Тому що, як би там не було, ці люди залишилися живими. Повернемо ми їх до України – чудово. Не повернемо, але вони українці, вони будуть жити, нехай за кордоном. Тих, хто загинули, ми вже не повернемо", – сказала Елла Лібанова.

За попередньою спільною оцінкою Держстату та Інституту демографії, у липні 2026 року на підконтрольній уряду території жили близько 29 мільйонів людей. Щоб отримати цю цифру, зіставили дані трьох мобільних операторів із державними реєстрами. Розрахунок враховував людей, які фактично перебували на цій території, зокрема внутрішньо переміщених осіб. Похибка могла становити приблизно 300 тисяч.

Елла Лібанова/РБК-Україна

Після війни Лібанова побоюється виїзду чоловіків

Найбільше демографиню турбує міграція після завершення війни та скасування воєнного стану. Тоді чоловіки зможуть виїхати за кордон, зокрема до своїх родин. Ризик залежить від того, чи зможуть тим, хто повернеться з фронту, запропонувати роботу та гідну оплату праці.

"Коли чоловіки отримають можливість виїзду, коли повернуться з фронту, роботу, яку вони будуть вважати для себе гідною, і зарплати, яку вони будуть вважати прийнятною, ми їм запропонувати не зможемо. І тоді виникає питання: а де возз’єднаються українські родини – в Україні чи за її межами?" – сказала Елла Лібанова.

За прогнозом Лібанової, наступну хвилю виїзду можуть спричинити рішення сімей про те, де жити разом. Вона назвала цю хвилю чоловічою й наголосила: майбутня міграційна ситуація залежить передусім від військових, але також від усіх українців.

"Я дуже боюся, що з’явиться друга, так звана чоловіча міграційна хвиля. Це цілком імовірно. І залежить це головним чином, безумовно, від наших військових, тут сумнівів нема, але і від всіх нас також", – заявила Елла Лібанова.

Скільки людей лишилося в Україні. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Як повідомляв "Телеграф", експертні оцінки населення України становлять близько 29 мільйонів людей і можуть мати похибку приблизно в мільйон. Це допомагає зрозуміти, чому під час війни різні розрахунки дають різні результати оцінок населення. Держстат визначає чисельність на початок кожного року за даними Міністерства юстиції про народження та смерті й відомостями Державної міграційної служби або реєстрів територіальних громад. За описаною процедурою спершу проводять перепис, а потім розраховують базову оцінку на 1 січня найближчого року.