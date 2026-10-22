Перехід на зимовий час пропонують скасувати: названо ще одну цікаву причину

Громадянин звернувся до уряду

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В Україні пропонують відмовитися від сезонного переведення годинників. Один з аргументів – улітку Україна живе за часом, який збігається з часовим поясом країни-агресора.

Петицію зареєстрували на офіційному порталі Кабінету Міністрів України. Її автор Сергій Кудлай просить відмовитися від літнього часу UTC+3 і встановити постійний київський час UTC+2.

Чому автор виступає проти московського часу

Кудлай вважає збіг часу в Україні та Москві неприйнятним із політичних, національних і символічних причин, особливо під час війни з РФ. На його думку, країна має обирати порядок обчислення часу, зважаючи на власні інтереси, здоров’я та комфорт громадян.

"Час UTC+3 повністю збігається з московським. Використання цього часу в Україні неприйнятне з політичних, символічних і національних міркувань, особливо в умовах війни з Російською Федерацією", – написав Кудлай.

Які наслідки для здоров’я та повсякденного життя описані в петиції

Ще один аргумент автора – навантаження на організм під час переходу на літній час і сезонного переведення годинників. Посилаючись на наукові дослідження та досвід лікарів, він пов’язує ці зміни з порушеннями сну, підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань, інфарктів та інсультів, загостренням хронічних хвороб, погіршенням психологічного стану та зниженням працездатності.

"В умовах постійного стресу через війну це створює додаткове й абсолютно непотрібне навантаження на організм громадян", – вважає автор петиції.

За словами Кудлая, улітку люди фактично втрачають годину ранкового сну, через що втомлюються, стають дратівливими, а їхній настрій змінюється. Через перехід після заходу сонця природний вечір, особливо влітку, штучно зсувається. Автор пояснює: прагнучи якнайповніше використовувати денне світло, люди відкладають особисті справи, а потім їм бракує часу на вечерю, душ і відпочинок. У підсумку доводиться обирати між необхідними заняттями або відмовлятися від частини з них.

Що пропонують змінити і скільки потрібно підписів

Кудлай просить уряд повністю скасувати перехід на UTC+3 і встановити на всій території України постійний час UTC+2. Для цього він пропонує змінити постанову Кабміну № 509 від 13 травня 1996 року "Про порядок обчислення часу на території України" або підготувати новий нормативний акт.

"Прошу Кабінет Міністрів України: скасувати перехід на час UTC+3; встановити на території України постійний час UTC+2 (київський час) без подальшого сезонного переведення годинників", – написав він.

Збір підписів розпочався 21 жовтня 2026 року. Поки петицію підтримали 14 людей. Щоб Кабмін розглянув звернення, воно має набрати 25 000 підписів. До завершення голосування залишається 91 день.

Петиція про відмову від сезонного переведення годинників має зібрати 25 000 підписів

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Важливо! Петиція дає кожному українцю право винести свою ініціативу на публічне обговорення. Але це не готове рішення влади й не опитування громадської думки. Абсолютна більшість подібних звернень не отримує практичної підтримки та не призводить до реальних рішень чи нормативно-правових актів навіть після того, як набирає потрібну кількість підписів.

Докладніше читайте в матеріалі: "Петиція в Україні: що це таке і чи справді вона може щось змінити".

Як повідомляв "Телеграф", в Україні закликали відмовитися від сезонного переходу на зимовий час і залишити постійний "літній час". Серед аргументів – раціональне використання природного освітлення та безпека дітей і дорослих.