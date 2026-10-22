Київ скували пекельні затори, а таксі злетіло в ціні: як об’їхати Південний міст (карта)

Водіям доводиться шукати альтернативні маршрути

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Після масованої нічної атаки Росії у Києві утворилися масштабні затори, а на зупинках громадського транспорту вишикувалися довгі черги. Ситуацію ускладнилИ перекриття Південного мосту та обмеження руху поїздів на зеленій лінії метро.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, поїздка на таксі з лівого берега до центру столиці різко подорожчала.

За маршрут від станції метро "Осокорки" до Майдану Незалежності сервіс пропонував заплатити 1485 гривень.

Начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив про перекриття Південного мосту у столиці.

"Рух транспорту тимчасово перекритий Південним мостом у напрямку з правого на лівий берег. Врахуйте цю інформацію при плануванні маршруту", — йдеться у заяві.

У Києві виникли проблеми з транспортом

Через пошкодження інфраструктури рух Південним мостом обмежили. Поїзди метро через міст також не ходять, що ускладнило сполучення між лівим та правим берегами Дніпра. Зачеплена частина інфраструктури метрополітену — рух "зеленої" гілки обмежений.

На дорогах утворилися затори. На зупинках зібралися пасажири, які намагаються дістатися на роботу та до інших районів міста.

Південний міст – одна із ключових транспортних переправ столиці. Після попередніх атак рух щодо нього вже обмежували. Як раніше писав "Телеграф", обмеження торкалися й інших мостів через Дніпро, зокрема під час повітряних тривог.

Як дістатися на інший берег Дніпра

Водіям слід враховувати діючі схеми руху на мостах та можливе перекриття під час повітряних тривог.

Маршрути між лівим та правим берегами:

Через Дарницький міст

З правого берега на лівий можна потрапити Наддніпрянським шосе, а потім виїхати на Дарницький міст. На лівому березі вибирайте з’їзд у бік Березняків, Дарниці чи проспекту Миколи Бажана – дивлячись, куди вам потрібно.

Цей маршрут рекомендовано для автобусів №22 та №91 на випадок перекриття Південного мосту.

Через міст Патона

Маршрут підійде, якщо потрібно потрапити з Печерська чи бульвару Миколи Міхновського на Русанівку, Березняки та інші райони лівого берега. Спочатку перевірте, чи відкритий проїзд у потрібному напрямку: після атак міст уже перекривали.

Через Подільський мостовий перехід

Цей шлях зручний для поїздок між північними районами лівого берега та Подолом. Але за тимчасових обмежень рух із лівого берега на правий можуть закрити, тому розраховувати на цей маршрут як на гарантований об’їзд не варто.

Через Північний міст

Цей маршрут обирайте, якщо їдете до Оболонського району, на Троєщину чи північну частину столиці. До південних районів лівого берега ним шлях може помітно збільшитися.

Як повідомляв "Телеграф", експерт Гречка зазначив: мешканцям лівого берега Києва доводиться добиратися на правий через мости, рух якими обмежений. Тому обмеження на переправах після ударів мостами створюють проблеми на дорогах і ускладнюють сполучення між районами. Серед можливих заходів експерт назвав перегляд автобусних та тролейбусних маршрутів, що з’єднують береги, та перенесення їх кінцевих зупинок.