У Києві згадали про журналістку "Телеграфа" у полоні

Раніше її засудили до 15 років ув’язнення.

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У рамках 10 українського жіночого конгресу, який розпочав свою роботу в Києві, організатори нагадали про колишню журналістку "Телеграфа" Ірину Левченко, яку росіяни затримали 6 травня 2023 року в окупованому Мелітополі.

Під час роботи конгресу було представлено ролик про українських жінок у російському полоні. Історію Ірини розповіла відома українська письменниця Ірена Карпа.

"Ірина слухає вирок і посміхається. Що стоїть за цією посмішкою, знала тільки вона. Після окупації Мелітополя Ірина з чоловіком вирішили залишитися на рідній землі. У травні 23-го вони вийшли з дому і зникли. Спочатку Ірину тримали в так званих "ямах" у Мелітополі. нагадала Ірена Карпа історію журналістки "Телеграфа"

Ірина Левченко

Нагадаємо, що у вересні так званий "запорізький обласний суд" ухвалив вирок Ірині Левченко. Журналістку засудили до 15 років позбавлення волі.

Раніше Телеграф писав про те, що чоловіка Ірини випустили з полону лише за рік, а сама вона залишилася в руках ФСБ. Першого листа від неї родичі отримали у липні 2025 року.

Тоді стало відомо, що вона утримується в Донецькому СІЗО, але планується перевести до Сімферополя на суд. На той момент було невідомо, за якою статтею її судитимуть.

Востаннє жінка виходила на зв’язок у червні 2026 року. У листі вона привітала колишніх колег із Днем журналіста і навіть пожартувала:

"6 червня у нас професійне свято журналістів. Передайте мої привітання колегам від мого імені, будь ласка. А ще скажіть їм, що я перебуваю у тривалому закордонному відрядженні, вивчаю побут та звичаї аборигенів та тих, хто "поїхав ", — писала журналістка.