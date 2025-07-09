Знали, куда целились: военный эксперт о том, что россияне атаковали на Волыни

Правоохранителям следует выяснить, кто причастен к удару

Удар России по Волынской области в среду, 9 июля, был не случайным. Враг разведал, нашел данные о том, что там есть что-то критически важное для Украины и находится именно в этом регионе.

Об этом сказал военный эксперт Иван Ступак для Радио NV. По его словам, россияне знали о конкретных местах.

"Они не пожалели такого количества дронов, такого количества ракет. Поэтому здесь хочу верить, что даже если были прилеты, то они не нанесли большого ущерба всему тому, что хранилось в этих регионах, потому что это очень важно для обороны Украины", — сказал военный эксперт.

Он предположил, что россияне целились по местам скопления, накопления западной техники, западного оружия, возможно места изготовления наших боеприпасов, места хранения наших боеприпасов.

Иван Ступак говорит, что здесь вопрос к нашим правоохранителям выяснить, откуда у россиян такие четкие данные и почему это спровоцировало такую огромную атаку.

Что предшествовало

Этой ночью враг прибегнул к одной из самых массированных и комбинированных атак. В общей сложности россияне запустили 741 средство воздушного нападения, среди которых:

728 ударных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов;

семь крылатых ракет Х-101/"Искандер-К";

шесть аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

По состоянию на 08:30, как писали воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ), противовоздушная оборона (ПВО) обезвредила 718 средств воздушного нападения. Основное направление удара – Волынь, город Луцк.

Председатель Волынской ОВА Иван Рудницкий подтвердил, что ночью область подверглась массированной атаке.

"Фактически все летело на Луцк. Всего в воздушном пространстве Волыни находилось около 50 БПЛА и 5 ракет. Сейчас информация о попадании уточняется", — написал он.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине бурно спорят о гражданских пилотах в ПВО.