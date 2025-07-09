Чим закінчилася зустріч Зеленського та посланця Трампа: з’явилися перші деталі

Що обговорювали сторони

Президент України Володимир Зеленський у середу, 9 липня, вирушив із робочим візитом до Італії. Там він провів зустріч, зокрема зі спеціальним представником президента США по Україні Кітом Келлогом.

Протокольна зустріч розпочалася з обміну рукостисканнями. На кадрах, оприлюднених "Укрінформ", помітно, що і Зеленський та Келлог були у гарному настрої.

Як відомо, Зеленський приїхав до Риму на Конференцію з питань відновлення України, яка відбудеться з ініціативи італійського уряду 10 та 11 липня. Зустріч з Келлогом відбулася на тлі призупинення та відновлення постачання важливого озброєння на потреби ЗСУ.

"Обговорили постачання зброї та посилення ППО. На тлі збільшення російських атак це один із пріоритетів. Говорили й про закупівлю американської зброї, спільне оборонне виробництво та локалізацію в Україні", — написав Зеленський за підсумком зустрічі.

Також він зазначив, що йшлося також про посилення санкцій проти Росії, включаючи її нафтовий сектор.

Зустріч Зеленського та Келлога

На зустрічі з української сторони також були присутні глава МЗС Андрій Сибіга, голова Міноборони Рустем Умєров, голова ОПУ Андрій Єрмак та його заступник Павло Паліса.

До цього Зеленський зустрічався із президентом Італії Серджо Маттареллою. Глава держави запевнив українського колегу у повній та твердій підтримці України.

Крім того, Зеленський побував у Ватикані, де поговорив з Папою Римським Левом XIV. Вони обговорили різні дипломатичні ініціативи, включаючи зусилля щодо повернення українських дітей.