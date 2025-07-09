Чем закончилась встреча Зеленского и посланника Трампа: появились первые детали

Что обсуждали стороны

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 9 июля, отправился с рабочим визитом в Италию. Там он провел встречу, в том числе и со специальным представителем президента США по Украине Китом Келлогом.

Протокольная встреча началась с обмена рукопожатиями. На кадрах, обнародованных Укринформ, заметно, что и Зеленский и Келлог были в хорошем настроении.

Как известно, Зеленский приехал в Рим на Конференцию по вопросам восстановления Украины, которая пройдет с инициативы итальянского правительства 10 и 11 июля. Встреча с Келлогом прошла на фоне приостановки и возобновления поставок важного вооружения на нужды ВСУ.

"Обсудили поставки оружия и усиление ПВО. На фоне увеличения российских атак это один из приоритетов. Говорили и о закупке американского оружия, совместном оборонном производстве и локализации в Украине", — написал Зеленский по итогу встречи.

Также он отметил, что речь шла также об усилении санкций против России, включая ее нефтяной сектор.

Встреча Зеленского и Келлога

На встрече с украинской стороны также присутствовали глава МИД Андрей Сибига, глава Минобороны Рустем Умеров, глава ОПУ Андрей Ермак и его заместитель Павел Палиса.

До этого Зеленский встречался с президентом Италии Серджо Маттареллой. Глава государства заверил украинского коллегу в полной и твердой поддержке Украины.

Кроме того, Зеленский побывал в Ватикане, где поговорил с Папой Римским Львом XIV. Они обсудили разные дипломатические инициативы, включая усилия по возвращению украинских детей.