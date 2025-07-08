Путін розлютив Трампа: що думають українці та росіяни про нові слова президента США

У мережі обговорюють нові слова американського президента

Президент США Дональд Трамп вкотре висловив розчарування діями Володимира Путіна та пообіцяв зброю Україні. У мережі після цього зазначили, що Росія у своєму стилі наробила купу стратегічних помилок і наполегливо відмовляється їх визнавати.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портніков у своєму Facebook. За його словами, градус роздратування Трампа лише зростає.

Він зазначив, що американський президент увесь цей час намагався піти на поступки Росії, щоб укласти з нею угоду. Однак Путін сприйняв це як прояв слабкості і зрештою переконався, що з думкою Трампа можна не рахуватися. Після чергової телефонної розмови Москва демонстративно розпочала обстріл України, що голова Білого дому сприйняв як вияв неповаги до нього особисто.

"При цьому Путіну навіть неможливо пояснити де він помилився, тому що Путін зробив так, як він робить завжди. Ба більше: він зробив так, як будь-яка "правильна" людина з Росії робить завжди — коли вона бачить що з нею поводяться ввічливо та йдуть на поступки, вона вважає що треба бити по зубах: щоб клієнт чітко зрозумів як варто поводитись", — написав.

Повідомлення Портникова

Український блогер Антон Швець своєю чергою переказав суть сказаного вище простішими словами.

Повідомлення Швеця

Блогер Андрій Плахонін додав, що Трампу хтось переклав грізні заяви колишнього президента Росії Дмитра Медведєва, які він зазвичай робить у своїх соцмережах. Що примітно, американський президент точно знає, що пише Медведєв у своїх соцмережах, оскільки вже реагував на його натяки щодо можливої допомоги Ірану з ядерною зброєю.

Плахонін також припустив, що російський чиновник може раптово повторити долю колишнього міністра транспорту Романа Старовойта, якого днями знайшли у своєму будинку мертвим.

Повідомлення Плахоніна

У російському сегменті мережі теж панує святкова атмосфера

Нагадаємо, раніше Трамп повідомив, що дуже незадоволений діями Путіна, пообіцяв розблокувати постачання зброї Україні, а також натякнув на можливість запровадження жорстких санкцій проти Росії. У мережі після цього почали робити меми з цього приводу.