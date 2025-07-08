Земля тріщить, дощів немає: врожаю якої культури загрожує сильна спека в Україні

Ґрунт під ранніми культурами вже досягла критерію "сильна посуха"

Черкаську область охопила посуха — загальна кількість опадів становить лише 50-60% норми, що вдвічі менше, ніж у західних областях та сусідніх. Відсутність дощів може стати загрозою для пізніх культур.

Про це детально "Телеграф" розповідає у матеріалі: "Для пізніх культур потрібен дощ": у Гідрометцентрі зробили тривожний прогноз щодо врожаю кукурудзи".

Така "суха" погода призвела до того, що ґрунт під ранніми культурами вже досяг критерію "сильна посуха" — у метровому шарі запасів вологи менш як 25 міліметрів. Але це не критично, оскільки вже йде жнива. Про це розповів начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

Довідка: термін "ранні" зазвичай належить до тих культур, які дають урожай через короткий час після посіву. А "пізні", навпаки, вимагають більше часу, щоб дозріти (осінь або після перших заморозків).

"Під пізніми культурами в метровому шарі ще достатньо вологи, проте дефіцит відчувається до глибини 70 сантиметрів, де вологозапаси у півтора раза нижче від звичайних значень. Це при тому, що спека себе ще не проявила, а фаза розвитку у кукурудзи, коли відбувається максимальне споживання вологи ще не настала", — сказав Постригань.

Він також додав, що ситуація погіршується і причиною цього є високі температурний режим у липні.

"Хоч і "розбавлятимуть" його нетривалі похолодання, нестачу дощів на вразливому фазовому розвитку до вологи [коли закладаються зерна] критичні. За дуже нагрітого сухого повітря запаси вологи швидко знизяться до недостатніх значень, а висока температура перешкоджатиме запиленню та сприятиме передчасному дозріванню", — попередив начальник Гідрометцентру. І підсумував: "Пізнім культурам потрібен дощ!".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українців попередили про значне погіршення погоди в одній з областей. Температура повітря може падати до 9 градусів.