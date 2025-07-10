У Дніпрі помітили "китайського монстра" за 3 мільйони, що розігнав мережу до сказу (фото)

Xiaomi на дорогах Дніпра - не телефон, а суперкар за мільйони

На вулицях Дніпра засвітився новенький китайський електрокар Xiaomi SU7 ULTRA із нереальними характеристиками. Машина розганяється до сотні за дві секунди, бо ма під капотом аж 1548 кінських сил.

Про це повідомив один з місцевих телеграм-каналів. Коштує така красуня від 3,2 мільйона гривень.

Дніпряни одразу помітили яскравий електрокар на дорогах. Фото незвичайного авто швидко розійшлося по соцмережах міста.

Користувачі влаштували справжні дебати під постом з фото машини. Хтось захоплювався тим, що китайці роблять такі авто, про які Tesla навіть не мріє. Інші сумнівалися в якості — мовляв, рік поїздить і згниє.

Багато коментарів було про гроші власника. "Кому то пенсію підняли", — жартували одні. "Хтось заробив на фортифікаціях", — іронізували інші. Дехто обурювався, що під час війни хтось купує розкішні авто замість допомоги армії або дітям-інвалідам.

Але знайшлися й захисники невідомого власника. "Не рахуйте чужі гроші", "Може, людина чесно заробила" — відповідали вони критикам. Хтось навіть пожартував, що машина потрібна для важких робіт — возити дрова й гній на город.

Що відомо про Xiaomi SU7 ULTRA

Xiaomi SU7 ULTRA — це найпотужніша модель від китайського виробника. Авто вийшло в продаж у лютому 2024 року. Три електромотори видають разом 1548 кінських сил.

Розгін до 100 км/год займає 1,98 секунди. Максимальна швидкість — 350 км/год. На одному заряді проїде 630 кілометрів. В салоні стоїть величезний екран 16,1 дюйма. Кузов зроблений з карбону для легкості.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про людину-павука у Дніпрі. В мережі завірусилося курйозне відео з небезпечними розвагами.