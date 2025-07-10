В Днепре заметили "китайского монстра" за 3 миллиона, который растормошил сеть до предела (фото)

Xiaomi на дорогах Днепра – не телефон, а суперкар за миллионы

На улицах Днепра засветился новый китайский электрокар Xiaomi SU7 ULTRA с нереальными характеристиками. Машина разгоняется до сотни за две секунды, потому что имеет под капотом целых 1548 лошадиных сил.

Об этом сообщил один из местных телеграм-каналов. Стоит такая красавица от 3,2 миллиона гривен.

Днепряне сразу заметили яркий электрокар на дорогах. Фото необычного авто быстро разошлось по соцсетям.

Пользователи устроили настоящие прения под постом с фото машины. Кто-то увлекался тем, что китайцы делают такие авто, о которых Tesla даже не мечтает. Другие сомневались в качестве – мол, год поездит и сгниет.

Много комментариев было о деньгах владельца. "Кому-то пенсию подняли", — шутили одни. "Кто-то заработал на фортификациях", — иронизировали другие. Некоторые возмущались, что во время войны кто-то покупает роскошные авто вместо помощи армии или детям-инвалидам.

Но нашлись и защитники неизвестного владельца. "Не считайте чужие деньги", "Может быть, человек честно заработал" — отвечали они критикам. Кто-то даже пошутил, что машина нужна для тяжелых работ — возить дрова и навоз на огород.

Что известно о Xiaomi SU7 ULTRA

Xiaomi SU7 ULTRA – это самая мощная модель от китайского производителя. Авто вышло в продажу в феврале 2024 года. Три электромотора выдают вместе 1548 лошадиных сил.

Разгон до 100 км/ч занимает 1,98 секунды. Максимальная скорость – 350 км/ч. На одном заряде проедет 630 км. В салоне стоит большой экран 16,1 дюйма. Кузов сделан из карбона для лёгкости.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о человеке-пауке в Днепре. В сети завирусилось курьезное видео с опасными развлечениями.