Росіяни вдруге за день атакували Чернівці. Що у місті не дає спокою Москві

"Телеграф" розповідає, що робить це місто стратегічно важливим

Удень 10 липня російська армія завдала удару шахедами по західній Україні. Кілька годин ворожі БПЛА кружляли західними областями, а потім завдали удару по Чернівцях, уже вдруге за добу.

О 14:49 начальник ОВА Чернівецької області Руслан Запаранюк повідомив, що на Буковині працює ППО. Дані щодо можливих влучань наразі уточнюються. Згідно з повідомленнями місцевих телеграм-каналів, в місті пролунали вибухи.

"Чернівці — загроза застосування ударних БпЛА!" — написали о 15:32 Повітряні Сили ЗСУ.

Чому Росія атакує Чернівці

Обласний центр Буковини вважається одним з найбезпечнішим в Україні, проте уже зазнавав атак окупантів. Останній серйозний авіанальот відбувся 23 травня 2025 року, коли російські дрони атакували залізничну станцію в Чернівцях, внаслідок чого виникла масштабна пожежа.

Чернівці також були одним із міст, яке Росія атакувала одразу 24 лютого 2022 року. Тоді цілили в критичну інфраструктуру та транспортні вузли.

Після 2014 року Чернівці стали стратегічно важливими через своє географічне положення. Місто розташоване всього за 40 кілометрів від кордону з Румунією — членом НАТО. Крім того, це важливий логістичний центр.

Через Чернівці проходять ключові транспортні артерії, якими в Україну надходить західна військова допомога. Саме тому залізнична станція міста регулярно стає мішенню для російських атак.

Окупанти мають постійний інтерес до Буковини. У травні цього року СБУ затримала в Чернівцях агента ФСБ, який передавав росіянам координати військових об'єктів та транспортних вузлів регіону.

Що ще важливого є в Чернівцях

Де розташовані Чернівці

Росія може атакувати Чернівці як транспортний вузол із критичною інфраструктурою. Тут працюють машинобудівні підприємства, хімічна промисловість, розвинута будівельна індустрія, є багато релокованих підприємств. Зокрема, в області є аж 80 релокованих підприємств. Якщо раніше на Буковині орієнтувались на деревообробну галузь та сільське господарство, то зараз тут працюють більш науково спрямовані галузі, наприклад, машинобудування, виробництво світлодіодного і високовольтного обладнання, хімічна промисловість.

Чернівці — важливі для продовольчої безпеки країни. Область має одні з найбільш родючих регіонів України. Чернівецька область постачає зерно та технічні культури.

Крім того, Чернівці мають особливе символічне значення як культурний центр із багатою історією. Важливо розуміти, що російські атаки на такі міста спрямовані не лише на знищення інфраструктури, а й на деморалізацію українського народу.

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