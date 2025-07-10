Пожежі, пошкоджені будинки та торговий центр: як виглядає Київ після масованої атаки (фоторепортаж)

Наразі відомо про 16 постраждалих

Внаслідок масованої нічної атаки 10 липня у Києві є серйозні пошкодження, зокрема житлового багатоповерхового будинку. Внаслідок обстрілу постраждала також велика кількість людей.

Євген Задорожній надав фото для "Телеграфа". Він побував на місцях, де є руйнування та показав, що там відбувається.

У Шевченківському районі уламки ворожого дрона пошкодили верхні поверхи житлового будинку. По кадрах видно, що одна із квартир зруйнована.

У Шевченківському районі пошкоджено житловий будинок. Фото: Євген Задорожній для "Телеграфа"

У Шевченківському районі пошкоджено житловий будинок. Фото: Євген Задорожній для "Телеграфа"

У Шевченківському районі пошкоджено житловий будинок. Фото: Євген Задорожній для "Телеграфа"

У Шевченківському районі пошкоджено житловий будинок. Фото: Євген Задорожній для "Телеграфа"

У Шевченківському районі пошкоджено житловий будинок. Фото: Євген Задорожній для "Телеграфа"

У Шевченківському районі пошкоджено житловий будинок. Фото: Євген Задорожній для "Телеграфа"

В одному з районів міста пошкоджено торговельний центр — у ньому частково вибито вікна. Поряд також пошкоджено припарковані автомобілі.

У Києві пошкоджено торговельний комплекс. Фото: Євген Задорожній для "Телеграфа"

У Києві пошкоджено торговельний комплекс. Фото: Євген Задорожній для "Телеграфа"

У Києві пошкоджено торговельний комплекс. Фото: Євген Задорожній для "Телеграфа"

У Києві пошкоджено торговельний комплекс. Фото: Євген Задорожній для "Телеграфа"

У Києві пошкоджено торговельний комплекс. Фото: Євген Задорожній для "Телеграфа"

В історичній частині міста також пошкоджені житлові будинки.

У Києві пошкоджено житловий будинок внаслідок атаки. Фото: Євген Задорожній для "Телеграфа"

У Києві пошкоджено житловий будинок внаслідок атаки. Фото: Євген Задорожній для "Телеграфа"

У Києві пошкоджено житловий будинок внаслідок атаки. Фото: Євген Задорожній для "Телеграфа"

У Києві пошкоджено житловий будинок внаслідок атаки. Фото: Євген Задорожній для "Телеграфа"

У Києві пошкоджено житловий будинок внаслідок атаки. Фото: Євген Задорожній для "Телеграфа"

У Києві пошкоджено житловий будинок внаслідок атаки. Фото: Євген Задорожній для "Телеграфа"

Що відомо про атаку по Києву 10 липня

Мер міста у своєму Telegram-каналі повідомив, які пошкодження в столиці були в результаті атаки:

Шевченківський район. Внаслідок падіння уламків у житловому багатоповерховому будинку сталася пожежа на верхньому поверсі. Ще за кількома адресами зафіксовано падіння уламків. За однією з адрес – пожежа.

Дарницький район. Внаслідок падіння уламків БПЛА виникла пожежа у гаражах та на заправці. Також уламки впали у дворі одного з житлових будинків.

Солом’янський район. Через падіння уламків стався спалах даху нежитлової будівлі. Крім того, є падіння уламків ще за однією адресою.

Голосіївський район. Внаслідок падіння уламків БПЛА спалахнув вантажний автомобіль.

Подільський район. Зафіксовано падіння уламків БПЛА на території нежитлової забудови.

Наразі відомо про 16 постраждалих. 10 із них медики госпіталізували, іншим надали допомогу на місці чи амбулаторно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відомо про атаку дронів 10 липня.