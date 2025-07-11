Россияне атаковали Харьков "шахедами": повреждено медучреждение, есть пострадавшие (обновлено)

Российские дроны атаковали Харьков и Чугуев

Под утро 11 июля россияне обстреляли Харьков "шахедами". Вражеские дроны попали в центр города, где находятся жилые дома и медицинские учреждения.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. В результате обстрела повреждено работающее медучреждение — вылетели стекла в здании, есть пострадавшие.

UPD: На 6:50 утра уже известно о двух пострадавших в результате обстрела Харькова. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

По словам мэра, вражеский дрон попал в центральную часть Харькова. В медицинском заведении в результате взрыва вылетели стекла, сейчас идет обследование здания.

Кроме центра Харькова, россияне атаковали Салтовский район. В 05:35 "шахед" попал в трехэтажное здание и двор частного сектора. "Повреждено здание, занялись конструктивные элементы – площадь пожара около 20 кв.м", – написал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

В Салтовском районе пострадал 64-летний мужчина, уточнил глава Харьковской ОГА.

Кроме Харькова, российские войска атаковали Чугуевский район. Ночью с 01:09 до 01:20 враг нанес семь ударов беспилотниками по Чугуеву. В городе также повреждены жилые дома и медицинское учреждение.

Еще шесть дронов попали по промышленному предприятию в Чугуеве, возник пожар. Профильные службы работают на месте событий.

Среди пострадавших — 65-летняя женщина. Медики оказывают ей необходимую помощь.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что недавно россияне ударили по многоэтажкам в Харькове. Было много пострадавших.