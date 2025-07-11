Більшість таких у росіян: що відомо про унікальний літак "Руслан", що пролетів над Києвом (фото, відео)

Таких гігантів у світі залишились одиниці

У п'ятницю, 11 липня, над столицею України пролетів літак, який здивував киян. Багато хто подумав, що це пасажирський борт, і почали радіти відкриттю повітряного простору.

Насправді це був вантажний Ан-124 "Руслан" українського виробництва від КБ "Антонов". За даними онлайн-сервісу Flightradar24, борт вилетів із Дніпра. "Телеграф" розповідає, чому Ан-124 "Руслан" — це легенда авіаційного мистецтва, і які країни його теж використовують.

Легенда світової авіації

Літак Ан-124 "Руслан"

Ан-124 "Руслан" — це другий за вагою серійний вантажний літак у світі та найважчий діючий вантажний борт після знищеного унікального Ан-225 "Мрія". Літак розробили в 1980-х роках у Конструкторському бюро імені Антонова в Українській РСР. Ан-124 мали дві кінцеві складальні лінії: одну в Ульяновську (Росія), а іншу — на Київському авіаційному заводі.

Перший політ "Руслан" здійснив у грудні 1982 року, а в експлуатацію потрапив у січні 1986 року. Цивільну сертифікацію отримав у 1992 році.

Скільки "Русланів" у світі

Скільки "Русланів" у світі

Загалом було побудовано близько 60 літаків Ан-124, з яких 25 використовувались у комерційних цілях (дані станом на 2000 рік). Зараз Повітряні Сили РФ мають 9 бортів Ан-124 (перевозять ними техніку та зброю, яку використовують у війні проти України і не тільки). Додатково, є ще 4 активних Ан-124 у 224-му льотному підрозділі, який також входить до складу Повітряних сил Росії. Згідно з сайтом Simpleflying, у збереженому активному стані залишилось 16 літаків Антонов Ан-124 (13 у Росії та 3 в України).

У світі працює п'ять операторів Ан-124. Згідно з контрактом, літаки Ан-124-100 компаній "Антонов Авіалінії" та "Волга-Дніпро" використовуються в рамках програми SALIS для перевезення вантажів за запитами 18 країн: Бельгії, Угорщини, Греції, Данії, Канади, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Великобританії, Польщі, Португалії, Словаччини та інших.

У 2020 році авіакомпанія Antonov Airlines доставила на літаку Ан-124-100 два поїзда на магнітній подушці з Мюнхену, Німеччина, в Ченду, Китай.

Технічні характеристики гіганта

"Руслан" має максимальну злітну вагу 405 тонн і може перевозити до 120 тонн вантажу. Довжина літака становить 69,1 метра, розмах крил — 73,3 метра, а висота — 20,78 метра.

Дальність польоту з максимальним вантажем сягає близько 4500 кілометрів. Літак оснащений чотирма турбовентиляторними двигунами Д-18Т і має 24 колеса в шасі, для розподілу великої ваги при посадці. Завдяки системі "присідання" опор шасі, "Руслан" може легко здійснювати завантаження та вивантаження великогабаритних вантажів. Крім того, його вантажний відсік можна відкрити в польоті для скидання вмісту на парашутах.

Унікальні можливості

авантаження через носову частину танків у "Руслан" Ан-124

Головна особливість "Руслана" — можливість завантаження через носову частину. Ніс літака відкидається вгору, що дозволяє завантажувати великогабаритні вантажі. Також є можливість завантаження через задній люк.

Літак використовують для перевезення промислового обладнання, космічної техніки, військової техніки та гуманітарних вантажів. Його експлуатують як цивільні, так і військові організації різних країн світу, бере в оренду НАТО.

Літак Антонов Ан-124 "Руслан"

Нагадаємо, Канада передає Україні конфіскований у Росії літак "Руслан". Чим він допоможе ЗСУ (відео)