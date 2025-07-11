Рада розгляне потужний законодавчий пакет для розвитку українського ОПК — про що мова

Це має докорінно змінити правила гри для вітчизняних оборонних підприємств

Незабаром Верховна Рада розгляне важливий пакет законопроєктів під назвою Defence City, які мають на меті створити сприятливі умови для розвитку українських підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК). Про що саме йдеться, у деталях розповів керівник проєкту "Інформаційна оборона" Фонду "Відкрита політика" Ігор Жданов на пресконференції 11 липня, повідомляє "Телеграф".

За його словами, законопроєкти № 13420-13423 можуть внести зміни відповідно до Податкового, Митного, Бюджетного, Кримінального та Кримінального процесуального кодексів.

Такий законодавчий пакет вперше системно регулюватиме діяльність оборонних підприємств завдяки створенню спеціального реєстру та надання їм особливого статусу. Щобільше, запроваджені пільги та стимули обовʼязково збільшать обсяги продукції і залучать інвестиції у важливу для країни галузь.

Основні переваги для підприємств, що увійдуть до реєстру Defence City, будуть такими:

Звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування прибутку у виробництво;

Відсутність сплати земельного, екологічного та податку на нерухомість;

Збереження чинних податкових преференцій, зокрема пільг з ПДВ та прискореної амортизації;

Спрощені митні процедури та експортний контроль для військових технологій;

Додаткові гарантії захисту у кримінальному процесі;

Підтримка у релокації виробничих потужностей;

Можливість встановлення особливостей валютного нагляду та валютних операцій.

Варто зазначити, що податкові пільги діятимуть до 1 січня 2036 року, а отже умови для розвитку будуть довгостроковими.

Крім того, Жданов звернув увагу на цікаві новації у кримінальному законодавстві, які мають захистити підприємства та їхніх працівників під час виконання державних контрактів.

"Закон передбачає, що порушення, які формально містять ознаки кримінального злочину, але були здійснені в процесі виконання оборонних контрактів, можуть бути розглянуті з урахуванням їхньої мети. Це не загальна амністія — кожен випадок буде вивчатися індивідуально за участі генерального прокурора", — пояснив експерт.

Він також навів яскравий приклад з кінця лютого 2022 року, коли у Києві приїхала машина, з якої охочим роздавали зброю для захисту міста. Без певних норм законодавства ті люди могли б нести кримінальну відповідальність за нелегальне зберігання. Але було прийнято рішення, що дії в інтересах захисту країни не вважаються злочином. Це була законодавча відповідь на воєнні реалії.

За інформацією Ігоря Жданова, уже сьогодні (11 липня) профільний комітет Верховної Ради розглядатиме ці законопроєкти. Очікується, що найближчим часом їх буде винесено на перше читання.

"Закликаю народних депутатів оперативно ухвалити ці закони. Якщо будуть зауваження — їх можна буде внести до другого читання. Такий підхід допоможе Україні розвивати власний оборонно-промисловий комплекс, підвищувати технологічний рівень і створювати спільні підприємства з провідними західними компаніями", — підсумував Жданов.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що депутати Верховної Ради знову розглядають питання підвищення пенсійного віку для громадян України. Комітет з питань соціальної політики обговорив законопроєкти, що пропонують підняти пенсійний вік з 60 до 61 року.