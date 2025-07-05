Не тільки плюси: які недоліки має чотириденний робочий тиждень в Україні

У Верховній Раді не бачать проблем із запровадженням подібної ініціативи в Україні

У Польщі запустили пілотний проєкт із переходу на 4-денний робочий тиждень. Цілком імовірно, що подібну ініціативу в майбутньому буде розглянуто і в Україні.

Про це розповів голова комітету парламенту з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп Данило Гетманцев в ефірі "Новини. Live". За його словами, бізнес в Україні досить "дорослий", щоб вирішувати подібні питання самостійно.

"Я б таке підтримав. На період війни це не можна робити обов’язково, все ж таки роботодавець повинен це з трудовим колективом вирішувати. Але зробити це опціонально і дати таку можливість — щоб роботодавець і працівник могли домовитися про такий режим роботи — я б на це пішов", — сказав він.

Нардеп нагадав, що аналогічні ініціативи вже працюють у деяких інших європейських країнах, а тому Польща не є першою у цьому плані. Однак він наголосив, що у воєнний час це має вирішувати бізнес зі своїми працівниками.

Суть ініціативи

З 30 червня у Польщі тестують перехід на 4-денний робочий тиждень, компаніям надали право самим вирішувати, як саме організовувати робочий тиждень.

Згідно з задумом, програма дозволить покращити ситуацію з демографією в країні. Оскільки поляки багато часу проводять на роботі, у них практично не залишається часу на сім'ю. У країні дуже погані показники народжуваності, а тому скорочення робочого тижня мало б дати людям більше мотивації заводити сім'ї та дітей, а також виділяти більше часу на виховання потомства.

Аналогічні проєкти також тестуються у Франції, Данії, Бельгії та Іспанії.

Чи хороша це ідея

"Телеграф" вирішив звернутися до штучного інтелекту, щоб проаналізувати заяву Гетманцева. На думку нейромережі у програмі є плюси, але є й підводне каміння.

До переваг належить гнучкість для бізнесу, який за умов війни чи перебоїв зі світлом може гнучкіше організовувати роботу. Крім того, працівники в цьому режимі менше вигорятимуть, а відтак і рідше звільнятимуться.

До мінусів можна віднести те, що у людей можуть скоротитися доходи, що буде дуже болісно за умов прискорення інфляції. Крім того, є сфери, які не зможуть перейти на чотириденку (державний сектор, оборона) або зазнають невиправданих втрат від цього (малий бізнес).

Є плюси

Але є й мінуси

Штучний інтелект про заяву Гетьманцева

Нагадаємо, раніше заступник міністра освіти та науки Михайло Вінницький розповів "Телеграфу" про те, які професії варто обирати молоді, щоби не залишитися без роботи.