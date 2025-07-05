Не тільки плюси: які недоліки має чотириденний робочий тиждень в Україні
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У Верховній Раді не бачать проблем із запровадженням подібної ініціативи в Україні
У Польщі запустили пілотний проєкт із переходу на 4-денний робочий тиждень. Цілком імовірно, що подібну ініціативу в майбутньому буде розглянуто і в Україні.
Про це розповів голова комітету парламенту з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп Данило Гетманцев в ефірі "Новини. Live". За його словами, бізнес в Україні досить "дорослий", щоб вирішувати подібні питання самостійно.
"Я б таке підтримав. На період війни це не можна робити обов’язково, все ж таки роботодавець повинен це з трудовим колективом вирішувати. Але зробити це опціонально і дати таку можливість — щоб роботодавець і працівник могли домовитися про такий режим роботи — я б на це пішов", — сказав він.
Нардеп нагадав, що аналогічні ініціативи вже працюють у деяких інших європейських країнах, а тому Польща не є першою у цьому плані. Однак він наголосив, що у воєнний час це має вирішувати бізнес зі своїми працівниками.
Суть ініціативи
З 30 червня у Польщі тестують перехід на 4-денний робочий тиждень, компаніям надали право самим вирішувати, як саме організовувати робочий тиждень.
Згідно з задумом, програма дозволить покращити ситуацію з демографією в країні. Оскільки поляки багато часу проводять на роботі, у них практично не залишається часу на сім'ю. У країні дуже погані показники народжуваності, а тому скорочення робочого тижня мало б дати людям більше мотивації заводити сім'ї та дітей, а також виділяти більше часу на виховання потомства.
Аналогічні проєкти також тестуються у Франції, Данії, Бельгії та Іспанії.
Чи хороша це ідея
"Телеграф" вирішив звернутися до штучного інтелекту, щоб проаналізувати заяву Гетманцева. На думку нейромережі у програмі є плюси, але є й підводне каміння.
До переваг належить гнучкість для бізнесу, який за умов війни чи перебоїв зі світлом може гнучкіше організовувати роботу. Крім того, працівники в цьому режимі менше вигорятимуть, а відтак і рідше звільнятимуться.
До мінусів можна віднести те, що у людей можуть скоротитися доходи, що буде дуже болісно за умов прискорення інфляції. Крім того, є сфери, які не зможуть перейти на чотириденку (державний сектор, оборона) або зазнають невиправданих втрат від цього (малий бізнес).
Нагадаємо, раніше заступник міністра освіти та науки Михайло Вінницький розповів "Телеграфу" про те, які професії варто обирати молоді, щоби не залишитися без роботи.