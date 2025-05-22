Цього чекали багато військових: у Верховній Раді зареєстрували важливий законопроєкт про відпустки

Законопроєкт вже підтримали семеро депутатів

Група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт №13303, яким пропонується надавати додаткову щорічну відпустку військовослужбовцям, які протягом довгого часу перебувають у зоні бойових дій. Документ передбачає збільшення відпустки залежно від кількості календарних років безперервної служби на фронті.

Як зазначила співавторка ініціативи Юлія Яцик, за один рік служби в умовах бойових дій військовий зможе отримати додаткові 10 днів відпочинку, за два – 20, за три – 30, а за чотири й більше – 40 днів. Повний текст законопроєкту оприлюднений на сайті Верховної Ради. Його підтримали також Георгій Мазурашу, Олексій Гончаренко, Мар’яна Безугла, Марія Мезенцева, Софія Федина, Михайло Бондар та Андрій Клочко.

Сьогодні, за чинним законодавством, військові в умовах воєнного стану можуть отримати не більше 30 календарних днів щорічної основної відпустки, а також до 10 днів за сімейними обставинами. При цьому немає законодавчо визначеного строку служби, після якого військовослужбовець міг би бути демобілізований.

Ініціатори наголошують: запропонована відпустка не замінює, але частково компенсує відсутність чіткої процедури звільнення та слугує мотивацією для продовження служби.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в Україні бронювання від мобілізації поширюється на працівників стратегічно важливих підприємств. Вони отримують відстрочку на весь строк дії броні, незалежно від того, чи перебувають у відпустці.