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Відразу у трьох областях України серйозне забруднення повітря (мапа)

Автор
Валерія Куценко
Дата публікації
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Автор
Мешканцям Дніпра, Львова та Ужгорода варто обмежити перебування на вулиці Новина оновлена 12 липня 2025, 10:44
Мешканцям Дніпра, Львова та Ужгорода варто обмежити перебування на вулиці. Фото Колаж "Телеграфу"

Найбільший (фіолетовий) рівень забруднення фіксують у Дніпрі

Вранці у суботу, 12 липня, у низці областей України фіксується перевищення норми небезпечних речовин у повітрі. При цьому одразу у трьох регіонах спостерігається серйозне забруднення.

Минулої ночі Україна була під атакою ракет і дронів Росії, і в кількох обласних центрах були вибухи та серйозні пожежі. Але, як не дивно, серйозно забруднене повітря в інших регіонах.

Згідно з даними сервісу моніторингу якості повітря SaveEcoBot, найбільше забруднення у Дніпрі – датчики на Ярославській вулиці показують "дуже шкідливий рівень".

Наступні по забрудненості Ужгород та Житомир, де зафіксовано "шкідливі" показники.

Незначні перевищення норм також помічені у Львові, Івано-Франківську, Полтаві та низці міст Дніпропетровської області, але там небезпека оцінюється як "помірна".

Карта забруднення повітря в Україні сьогодні 12.07.2025
Найбрудніше повітря 12 липня у Дніпрі

Як повідомляв "Телеграф", Росія пускає проти України дедалі більше безпілотників — а це означає, що буде ще більше вибухів, і ще більше згубного впливу на повітря та екологію. Раніше ми також розповідали, як захиститись від брудного повітря після обстрілу.

Теги:
#Житомир #Дніпро #Ужгород #Забруднення #Якість повітря