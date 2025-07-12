Сразу в трех областях Украины серьезное загрязнение воздуха (карта)

Наибольший (фиолетовый) уровень загрязнения фиксируют в Днепре

Утром в субботу, 12 июля, в ряде областей Украины фиксируется превышение нормы опасных веществ в воздухе. При этом сразу в трех регионах наблюдается серьезное загрязнение.

Минувшей ночью Украина была под атакой ракет и дронов России, и в нескольких областных центрах были взрывы и серьезные пожары. Но, как ни странно, серьезно загрязнен воздух в других регионах.

Согласно данным сервиса мониторинга качества воздуха SaveEcoBot, наибольшее загрязнение в Днепре — датчики на Ярославской улице показывают "очень вредный уровень".

Следующие по загрязненности Ужгород и Житомир, где зафиксированы "вредные" показатели.

Незначительные превышения норм также замечены во Львове, Ивано-Франковске, Полтаве и ряде городов Днепропетровской области, но там опасность оценивается как "умеренная".

Грязнее всего воздух 12 июля в Днепре

Как сообщал "Телеграф", Россия пускает против Украины все больше и больше беспилотников — а это значит, что будет еще больше взрывов, и еще больше пагубного влияния на воздух и экологию. Ранее мы также рассказывали, как защититься от грязного воздуха после обстрела.