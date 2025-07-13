Автор книжки "Іди туди, де страшно" відклав свій приїзд в Україну з дивної причини

Зустріч мала відбутися у Києві 15 липня

Бізнес-тренер та один з найпопулярніших мотиваційних спікерів Джим Ловлес переніс свій візит до України. Також він є автором книжки з саморозвитку "Іди туди, де страшно. І матимеш те, про що мрієш". Захід мав відбутися у київському конгрес-центрі Mercure 15 липня.

Про це повідомляє видавництво BookChef. Як для Ловлеса причина відкладення анонсованої зустрічі звучить трохи дивно. По суті, він не приїде у Київ, бо там дуже страшно.

"З глибоким сумом змушені повідомити, що у зв’язку з погіршенням воєнного стану в Україні та з міркувань безпеки, організатори прийняли важке рішення відкласти захід з участю нашого автора Джима Ловлеса", – йдеться у публікації.

Організатори пишуть, що з нетерпінням чекали на унікальну можливість навчитися у майстра мотивації та особистісного зростання, але розуміють, що в поточних умовах це неможливо.

Організатори запевнили, що захід не скасовується повністю — його планують провести пізніше, коли ситуація дозволить. Нова дата події буде оголошена окремо.

Про що книжка "Іди туди, де страшно. І матимеш те, про що мрієш"

Ловлес вважає, що в кожному з нас живуть страхи, які заважають досягати бажаного. Проте потрібно набратися сміливості й кинути їм виклик. В цій книзі він з гумором ділиться досвідом подолання власних страхів та надає практичні правила, які допоможуть змінити себе.

Автор навчає виходити із зони комфорту та розповідає, що без дискомфорту не обійтись на шляху до зростання. Він також наголошує на важливості тайм-менеджменту, зміні мислення та руйнуванні упереджень, власних і суспільних.

Нагадаємо, у 1933 році відомий бельгійський письменник Жорж Сіменон, творець легендарного комісара Мегре та автор сотень романів, відвідав Одесу. Під час свого перебування він зробив унікальні фотографії, які сьогодні є цінним історичним матеріалом.