Автор книги "Иди туда, где страшно" отложил свой приезд в Украину по странной причине

Встреча должна была состояться в Киеве 15 июля

Бизнес-тренер и один из самых популярных мотивационных спикеров Джим Ловлесс перенес свой визит в Украину. Также он является автором книги по саморазвитию "Иди туда, где страшно. И будешь иметь то, о чем мечтаешь". Мероприятие должно было состояться в киевском конгресс-центре Mercure 15 июля.

Об этом сообщает издательство BookChef. Как для Ловлесса, причина переноса анонсированной встречи звучит несколько странно. По сути, он не приедет в Киев, потому что там очень страшно.

"С глубокой грустью вынуждены сообщить, что в связи с ухудшением военного положения в Украине и соображений безопасности, организаторы приняли тяжелое решение отложить мероприятие с участием нашего автора Джима Ловлесса", – говорится в публикации.

Организаторы пишут, что с нетерпением ждали уникальной возможности научиться у мастера мотивации и личностного роста, но понимают, что в текущих условиях это невозможно.

Организаторы заверили, что мероприятие не отменяется полностью — его планируют провести позже, когда ситуация это позволит.

О чем книга "Иди туда, где страшно. И будешь иметь то, о чем мечтаешь"

Ловлесс считает, что в каждом из нас живут страхи, мешающие достигать желаемого. Однако нужно набраться смелости и бросить им вызов. В книге он с юмором делится опытом преодоления собственных страхов и дает практические правила, которые помогут изменить себя.

Автор учит выходить из зоны комфорта и рассказывает, что на пути личностного роста без дискомфорта не обойтись. Он также отмечает важность тайм-менеджмента, изменения мышления и разрушения личных и общественных предубеждений.

Напомним, в 1933 году известный бельгийский писатель Жорж Сименон, создатель легендарного комиссара Мегре и автор сотен романов, посетил Одессу. Во время своего пребывания он сделал уникальные фотографии, являющиеся сегодня ценным историческим материалом.