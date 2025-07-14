Вони зцілювали людей безкоштовно: як вшановують святих Косму та Даміана в Україні

Святі цілителі Косма та Дам'ян лікували людей безкоштовно

Сьогодні, 14 липня, за старим юліанським календарем православні відзначають день пам'яті святих мучеників безсрібників і чудотворців Косми та Даміана Римських. Ці брати-лікарі прославилися своїм безкорисливим лікуванням хворих у III столітті.

В Україні святі особливо шануються як покровителі медиків та всіх працівників охорони здоров'я. "Телеграф" розповість, як українці вшановують пам'ять цих святих.

Святі Косма та Даміан були рідними братами з Риму, які присвятили своє життя лікуванню людей. За переказом, брати допомагали усім хворим і ніколи не брали ніякої плати за лікування, тому їх називали безсрібниками.

Косма та Даміан жили в період гонінь на християн при імператорі Каріні (283-284 роки). Імператор захворів, але за молитвами святих безсрібників одужав і відпустив їх на волю з почестю. Проте брати загинули від руки свого вчителя-лікаря, який заздрив їхній славі.

Храми та чудотворні ікони в Україні

В Україні збережено давні традиції вшанування святих Косми та Даміана. У Києві діє храм святих мучеників Косми і Даміана на Оболоні, який має активну парафіяльну громаду. У Львові функціонує храм святих безсрібників і чудотворців Косми і Даміана, який збирає вірних зі всього міста. Крім того, церкви на честь святих братів знаходяться в Харкові та інших містах України.

Храм Косми і Даміана у Києві

Храм святих безсрібеників Козьми і Дам'яна, Львів

В українських храмах зберігаються чудотворні ікони святих Косми та Дам'яна, до яких вірні приходять з молитвами про зцілення. Особливо відома чудотворна ікона святих безсрібників у Києво-Печерській лаврі. Також цікавою є старовинна ікона із храму Успіння Пресвятої Богородці села Баїв на Волині, створена 1693 року, яка зараз експонується в Музеї волинської ікони.

Ікона «Cвяті безсрібники Косма й Даміан», 1693 р.

У день святих безсрібників українці звертаються до них з молитвами про зцілення від хвороб та за здоров'я близьких. Особливо часто до святих Косми та Даміана моляться медичні працівники, прохаючи допомоги у своїй професійній діяльності.

У храмах відправляють святкові богослужіння, а вірні приносять квіти та свічки до ікон святих братів. Крім того, багато медичних закладів України мають ікони святих Косми та Дам'яна в своїх стінах.

Різні календарі святкування

Варто нагадати, що з 1 вересня 2023 року Православна церква України перейшла на новоюліанський календар, тому вірні ПЦУ святкували день святих Косми та Дам'яна 1 липня. Сьогодні, 14 липня, це свято відзначають ті православні громади, які залишилися за старим календарем.

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