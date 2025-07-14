Они исцеляли людей бесплатно: как чтят святых Косму и Дамиана в Украине

Святые целители Косма и Дамьян лечили людей бесплатно

Сегодня, 14 июля, по старому юлианскому календарю православные отмечают день памяти святых мучеников бессеребряных и чудотворцев Космы и Дамиана Римских. Эти братья-врачи прославились своим бескорыстным лечением больных в III веке.

В Украине святые особенно почитаются как покровители медиков и всех работников здравоохранения. "Телеграф" расскажет, как украинцы чтят память этих святых.

Святые Косма и Дамиан были родными братьями из Рима, посвятившими свою жизнь лечению людей. По преданию братья помогали всем больным и никогда не брали никакой платы за лечение, поэтому их называли бессеребренниками.

Косма и Дамиан жили в период гонений на христиан при императоре Карине (283-284 годы). Император заболел, но по молитвам святых бессеребренников выздоровел и отпустил их на волю с почестью. Однако братья погибли от руки своего учителя-врача, завидовавшего их славе.

Храмы и чудотворные иконы в Украине

В Украине сохранены давние традиции чествования святых Космы и Дамиана. В Киеве действует храм святых мучеников Космы и Дамиана на Оболони, имеющий активное приходское общество. Во Львове функционирует храм святых бессеребренников и чудотворцев Космы и Дамиана, собирающий верных со всего города. Кроме того, церкви в честь святых братьев находятся в Харькове и других городах Украины.

Храм Космы и Дамиана в Киеве

Храм святых бессребренников Козьмы и Дамьяна, Львов

В украинских храмах хранятся чудотворные иконы святых Космы и Дамьяна, к которым верующие приходят с молитвами об исцелении. Особенно известна чудотворная икона святых бессеребренников в Киево-Печерской лавре. Также интересна старинная икона из храма Успения Пресвятой Богородцы села Баев на Волыни, созданная в 1693 году, которая сейчас экспонируется в Музее волынской иконы.

Икона «Святые бессеребряные Косма и Дамиан», 1693 г.

В день святых бессеребренников украинцы обращаются к ним с молитвами об исцелении от болезней и о здоровье близких. Особенно часто к святым Косме и Дамиану молятся медицинские работники, прося помощи в своей профессиональной деятельности.

В храмах совершают праздничные богослужения, а верующие приносят цветы и свечи к иконам святых братьев. Кроме того, многие медицинские учреждения Украины имеют иконы святых Космы и Дамияна в своих стенах.

Различные календари

Стоит напомнить, что с 1 сентября 2023 Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь, поэтому верующие ПЦУ праздновали день святых Космы и Дамияна 1 июля. Сегодня, 14 июля, этот праздник отмечают те православные общины, которые остались по старому календарю.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о датах всех церковных праздников в июле 2025 года. Мы писали, когда дни святых Ольги, Владимира и Анны.