Путін хоче взяти все. Що розповів кремлівський диктатор про новий наступ та до чого готуватися українцям

За інформацією джерел, новий наступ росіян в Україні має початися протягом наступних двох місяців

Протягом останніх двох тижнів президент США Дональд Трамп демонструє все більше розчарування через відмову Володимира Путіна рухатися до припинення вогню та нові хвилі атак Росії на Київ та інші українські міста. За даними джерел, одним із ключових чинників, що вплинув на зміну позиції Трампа, стала телефонна розмова з Путіним 3 липня.

Як пише Axios, під час дзвінка російський президент дав зрозуміти, що планує масштабну ескалацію. Зокрема, протягом наступних 60 днів він хоче поновити наступальні дії, аби повністю захопити чотири області – Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську. "Він хоче взяти все", – заявив Трамп президенту Франції Емануелю Макрону після розмови з Путіним, за словами джерела, обізнаного з деталями.

Паралельно Росія розширює військово-політичні союзи. Міністр закордонних справ Сергій Лавров під час візиту до Північної Кореї публічно похвалив підтримку Пхеньяна. За даними одного з джерел, Генштаб РФ передав Путіну план наступу на другу половину літа. Один з російських воєнних блогерів повідомляє: йдеться про заміну російських прикордонників на 30 тисяч північнокорейських солдатів для вивільнення сил під нову операцію.

Карта бойових дій. Джерело: ISW

Москва готується до вирішальної битви

Наймасштабніші повітряні атаки на українські міста з початку повномасштабного вторгнення почалися з літа 2025 року. У липні російські війська здійснили низку комбінованих атак на Київ, Одесу та інші великі міста, використовуючи ударні безпілотники, ракети "Кинджал" та "Іскандер", а також далекобійну артилерію в тих містах, які потрапляють під її зону ураження.

Як пише The New York Times із посиланням на джерела в оточенні Путіна, інтенсивність обстрілів спрямована на моральне виснаження українців, руйнування цивільної інфраструктури та провокацію масової втечі населення. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Кремль хоче, аби українці бачили "зруйновані школи, будинки, саме життя" не лише на фронті, а й у глибокому тилу.

Наслідки обстрілу Києва 10 червня. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Експерти вважають, що Москва прагне вивести з ладу український оборонно-промисловий комплекс і вплинути на суспільну думку, змушуючи уряд до поступок. Німецький політолог Андрес Ганнеманн-Грюдер попереджає, що Росія може готувати "вирішальну битву", результатом якої стане спроба нав’язати Україні ультимативні умови до кінця року.

Росіяни не придумали нічого нового

Очільник Центру протидії дезінформації, лейтенант Андрій Коваленко заявив, що новизни в словах Путіна про масштабний наступ немає. За його словами, росіяни продовжують й надалі вкидати нові резерви, аби "м’ясні штурми" на сході не зупинялися.

"Це – не новий наступ, а продовження старого, який по планах провалюється у Путіна з 2024 року. Бо ще на 2024 рік Путін ставив задачу захоплення українських міст на сході, але Сили оборони ці плани зірвали. (…) Зміна інтенсивностей одного наступу, який триває понад рік", – дописав Коваленко.

Андрій Коваленко, очільник ЦПД

Telegram-канал "Вертикаль", який часто пов’язують з Офісом президента України, опублікував аналіз ситуації навколо заяв про ескалацію зі сторони Росії. Автори наголошують: Володимир Путін нібито намагається психологічно тиснути на Дональда Трампа, демонструючи готовність до активнішого наступу, але реальні успіхи армії Росії – незначні.

За оцінкою каналу, жодного нового стратегічного наступу Росії не розпочалося – те, що відбувається зараз – продовження дій, які тривають протягом попередніх півтора року. У Курській області РФ змогла утримати Суджу завдяки участі підрозділів з КНДР, а на Донеччині під Покровськом веде наступальні дії, проте загалом операція забуксувала.

"Журналісти для хайпу поділяють це на весняний, літний наступ, тощо. Насправді наступ єдиний і давно триває", – йдеться у повідомленні.

Військовослужбовець та автор Telegram-каналу "Бахмутський демон" підтверджує цю позицію. У своєму пості він вказав: "Смішать оці заголовки, що Путін попередив про черговий наступ на сході. Та цей наступ не зупинявся з початку 2024 року, він триває постійно і ми його зупиняємо, нема ніяких нових наступів і не буде, є один який триває".

Діду забули дати таблетки

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що заява Володимира Путіна про нібито підготовку масштабного наступу на Україну — це спроба вплинути на Дональда Трампа з позиції сили. На думку експерта, російські війська нині не мають жодних ресурсів для реалізації таких амбітних планів, зокрема форсування Дніпра або захоплення Запоріжжя та обласного центру.

"Федеральна служба охорони Путіна в черговий раз, коли в нього починалася розмова з Дональдом Трампом, забула дати йому пігулки. От що я думаю", — заявив Коваленко в коментарі "Телеграфу". Він нагадав, що російські війська вже другий рік не можуть захопити Часів Яр, а в районі Покровська навіть не почали активних бойових дій. При цьому не вдається просунутися й у Сумській області — окупанти не змогли створити буферну зону. Лише на Новопавлівському напрямку, за словами аналітика, спостерігається позитивна для російської окупаційної армії динаміка.

Олександр Коваленко

Коваленко уточнив, що великий наступ росіян у Донецькій області триває ще з жовтня 2023 року, почався він з Авдіївського напрямку. Втім, і досі не досягнуто навіть проміжних цілей — таких як бої за Костянтинівку, Покровськ чи вихід на Слов’янсько-Краматорську агломерацію. Становище російської армії, на його думку, лише погіршується: вона виснажується та вже не наступає великими механізованими колонами з ОБТ та ББМ, як раніше.

Путін намагався тиснути на Трампа, але не врахував головне

Експерт також припустив, що заява Путіна під час розмови з Трампом була елементом тиску: "Путін намагався вплинути на нього з позиції сили, продемонструвати, що в нього є ці можливості, що він може наступати, скільки хоче".

Водночас Коваленко вважає таку стратегію помилковою: "Домінувати над Дональдом Трампом — це помилкова стратегія. У нього досить завищене его, такий комплекс нарциса, і з ним треба вміти говорити й домовлятися", – зауважив експерт.

Коментуючи перспективи нової військової допомоги від США, оглядач утримався від прогнозів і закликав дочекатися конкретики: "Я хочу побачити цей пакет допомоги. Але я припускаю, що ми не побачимо всього того, що Трамп готовий передати Україні. Я не виключаю, що більша частина цієї допомоги може бути утаємничена".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що президент США заявив, що передасть Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot. За його словами, ці системи протиповітряної оборони є критично важливими, оскільки Володимир Путін "розмовляє мило, але потім увечері всіх бомбить".