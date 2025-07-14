Єрмак зустрів на вокзалі важливого посланця Трампа: навіщо він приїхав (фото, відео)

Планує пробути в Україні тиждень

В Україну приїхав спецпредставник США з питань Росії та України Кіт Келлог. На вокзалі в Києві його зустрів голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Про це він повідомив у Telegram. Зазначається, що Келлог планує пробути в Україні тиждень.

"Вітаємо в Україні спецпредставника президента США Кіта Келлога. Оборона, зміцнення безпеки, зброя, санкції, захист наших людей, посилення співпраці між Україною та США — багато тем для розмови", — йдеться у повідомленні.

Кіт Келлог приїхав в Україну

За словами Єрмака, Росія не хоче припиняти вогонь, а Україна підтримує принцип президента США Дональда Трампа — "мир через силу".

Нагадаємо, 9 липня президент України Володимир Зеленський зустрічався у Римі з Келлогом. Вони обговорювали постачання зброї та посилення ППО — один із пріоритетів на тлі російських атак. Також говорили й про закупівлю американської зброї, спільне оборонне виробництво та локалізацію в Україні; про посилення санкційного тиску на РФ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що очільник Росії Володимир Путін планує посилити наступ протягом двох місяців, про що він сказав президенту США Дональду Трампу під час їх телефонної розмови.