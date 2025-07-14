Путин хочет взять всё. Что рассказал кремлевский диктатор о новом наступлении и к чему готовиться украинцам

По информации источников, новое наступление россиян в Украине должно начаться в течение следующих двух месяцев.

В течение последних двух недель президент США Трамп демонстрирует всё большее разочарование из-за отказа Владимира Путина двигаться к прекращению огня и новых атак на Киев и другие украинские города. По данным источников, одним из ключевых факторов, повлиявших на изменение позиции Трампа, стал телефонный разговор с Путиным 3 июля.

Как пишет Axios, во время звонка российский президент дал понять, что планирует масштабную эскалацию. В частности, в течение следующих 60 дней он хочет возобновить наступление, чтобы полностью хочет полностью захватить 4 области – Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую. "Он хочет взять всё", – заявил Трамп президенту Франции Эмманюэлю Макрону после разговора с Путиным, по словам источника, осведомлённого с деталями.

Параллельно Россия расширяет военно-политические союзы. Министр иностранных дел Сергей Лавров во время визита в КНДР публично похвалил Пхеньян за поддержку. По данным одного из источников, Генштаб РФ передал Путину план наступления на вторую половину лета. Один из российских военных блогеров сообщает: речь идёт о замене российских пограничников на 30 тысяч северокорейских солдат для высвобождения сил под новую операцию.

Карта боевых действий. Источник: ISW

Москва готовится к решающей битве

Самые масштабные воздушные атаки на украинские города с начала полномасштабного вторжения начались с лета 2025 года. В июле российские войска совершили ряд комбинированных атак на Киев, Одессу и другие крупные города, используя ударные беспилотники, ракеты "Кинжал" и "Искандер", а также дальнобойную артиллерию в тех городах, которые попадают под её зону поражения.

Как пишет The New York Times со ссылкой на источники в окружении Путина, интенсивность обстрелов направлена на моральное истощение украинцев, разрушение гражданской инфраструктуры и провокацию массового бегства населения. Президен Зеленский заявил, что Кремль хочет, чтобы украинцы видели "разрушенные школы, дома, саму жизнь" не только на фронте, но и в глубоком тылу.

Последствия обстрелов Киева 10 июня. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Эксперты считают, что Москва стремится вывести из строя украинский оборонно-промышленный комплекс и повлиять на общественное мнение, вынуждая правительство к уступкам. Немецкий политолог Андрес Ганнеманн-Грюдер предупреждает, что Россия может готовить "решающую битву", результатом которой станет попытка навязать Украине ультимативные условия до конца года.

Россияне не придумали ничего нового

Глава Центра противодействия дезинформации, лейтенант Андрей Коваленко заявил, что новизны в словах Путина о масштабном наступлении нет. По его словам, россияне продолжают и в дальнейшем планируют вбрасывать новые резервы, чтобы "мясные штурмы" на востоке не останавливались.

"Это – не новое наступление, а продолжение старого, которое по планам проваливается у Путина с 2024 года. Потому что ещё на 2024 год Путин ставил задачу захвата украинских городов на востоке, но Силы обороны эти планы сорвали. (…) Изменение интенсивностей одного наступления, которое длится более года", – дописал Коваленко.

Андрей Коваленко, глава ЦПД

Telegram-канал "Вертикаль", который часто связывают с Офисом президента Украины, опубликовал анализ ситуации вокруг заявлений об эскалации со стороны России. Авторы подчёркивают: Владимир Путин якобы пытается психологически давить на Дональда Трампа, демонстрируя готовность к более активному наступлению, но реальные успехи армии России – незначительны.

По оценке канала, никакого нового стратегического наступления России не началось – то, что происходит сейчас – продолжение действий, которые длятся в течение предыдущих полутора лет. В Курской области РФ смогла удержать Суджу благодаря участию подразделений из КНДР, а в Донецкой области под Покровском ведёт наступательные действия, однако в целом операция забуксовала.

"Журналисты для хайпа разделяют это на весеннее, летнее наступление и т.д. На самом деле наступление едино и давно продолжается", – говорится в сообщении.

Военнослужащий и автор Telegram-канала "Бахмутский демон" подтверждает эту позицию. В своём посте он указал: "Смешат эти заголовки, что Путин предупредил об очередном наступлении на востоке. Да это наступление не останавливалось с начала 2024 года, оно длится постоянно и мы его останавливаем, нет никаких новых наступлений и не будет, есть одно, которое продолжается".

Деду забыли дать таблетки

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что заявление Путина о якобы подготовке масштабного наступления на Украину — это попытка повлиять на Трампа с позиции силы. По мнению эксперта, российские войска сейчас не имеют никаких ресурсов для реализации таких амбициозных планов, в частности форсирования Днепра или захвата Запорожья и областного центра.

"Федеральная служба охраны Путина в очередной раз, когда у него начинался разговор с Дональдом Трампом, забыла дать ему таблетки. Вот что я думаю", — заявил Коваленко в комментарии "Телеграфу". Он напомнил, что российские войска уже второй год не могут захватить Часов Яр, а в районе Покровска даже не начали активных боевых действий. При этом не удаётся продвинуться и в Сумской области — оккупанты не смогли создать буферную зону. Только на Новопавловском направлении, по словам аналитика, наблюдается положительная для российской оккупационной армии динамика.

Александр Коваленко

Коваленко уточнил, что большое наступление россиян в Донецкой области продолжается ещё с октября 2023 года, началось оно с Авдеевского направления. Впрочем, и до сих пор не достигнуты даже промежуточные цели — такие как бои за Константиновку, Покровск или выход на Славянско-Краматорскую агломерацию. Положение российской армии, по его мнению, только ухудшается: она истощается и уже не наступает крупными механизированными колоннами с ОБТ и ББМ, как раньше.

Путин пытался давить на Трампа, но не учел главное

Эксперт также предположил, что заявление Путина во время разговора с Трампом было элементом давления: "Путин пытался повлиять на него с позиции силы, продемонстрировать, что у него есть эти возможности, что он может наступать, сколько хочет".

Коваленко считает такую стратегию ошибочной: "Доминировать над Дональдом Трампом — это ошибочная стратегия. У него достаточно завышенное эго, такой комплекс нарцисса, и с ним нужно уметь говорить и договариваться", – заметил эксперт.

Комментируя перспективы новой военной помощи от США, обозреватель воздержался от прогнозов и призвал дождаться конкретики: "Я хочу увидеть этот пакет помощи. Но я предполагаю, что мы не увидим всего того, что Трамп готов передать Украине. Я не исключаю, что большая часть этой помощи может быть засекречена".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что президент США заявил, что передаст Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot. По его словам, эти системы противовоздушной обороны критически важны, поскольку Владимир Путин "разговаривает мыло, но потом вечером всех бомбит".