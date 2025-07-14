Був послідовником Гітлера? Де зараз чернігівський "маніяк з лопатою" і що про нього відомо

Три жорстокі вбивства він скоїв у 21-річному віці

В Україні, окрім Анатолія Онопрієнка, пам’ятають і інших маніяків, які відзначилися особливою жорстокістю. Одним із них став мешканець Чернігова Олександр Сєргов, яке ще прозвали "маніяк з лопатою".

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про вбивцю Олександра Сєргова і де він зараз. Ми знайшли деяку інформацію.

Олександр Сєргов — що відомо про чернігівського маніяка

20 квітня 2010 року Чернігів сколихнула серія жорстоких вбивств. На вулицях міста за один вечір знайшли три обезголовлені тіла. Усі жертви були пенсійного віку (84 роки, 60 років та 72 роки) і ніяк не пов’язані між собою.

Поліція почала розуміти, що вбивства вчиняє одна людина і в неї, швидше за все, психологічні розлади. Але знайшли маніяка завдяки четвертій жертві, якій вдалося вижити. Нею став 45-річний Валерій Якименко, якого Сергій, як і інших загиблих, хотів убити лопатою, але той ухилився від удару і зумів втекти, а пізніше склав фоторобот.

Фоторобот Олександра Сергова

Місцевих жителів охопила паніка, вони знали, що знаряддям вбивства є лопата і тоді до поліції почали приходити численні дзвінки, адже на той період був дачний сезон.

Свої вбивства Олександр Сєргов, якому на той момент був 21 рік, скоїв у день народження Гітлера. Дуже швидко це почали пов’язувати між собою, під впливом політичної ситуації в країні, і вбивцю почали називати послідовником диктатора нацистської Німеччини.

Чернігівський маніяк Олександр Сєргов

У поліцію цю версію також розглядали, але вона не підтвердилась. Маніяка Олександра Сєргова вдалося спіймати наступного дня, 21 квітня 2010 року. До будинку дільничних, що ходили дворами, впустила матір. Побачивши людей у формі, жінка зрозуміла, що вбивства скоїв її син.

Олександр Сєргов скоїв три вбивства за один вечір

Вона підтвердила, що одяг та взуття сина було у плямах крові. Під час затримання Сергій не чинив опір. Пізніше з’ясувалося, що у молодого чоловіка шизофренія, раніше він був засуджений за статтею 309 КК (зберігання та вживання наркотичних засобів).

Після арешту маніяка помістили в ізолятор тимчасового тримання, а в червні 2010 року він був етапований до Києва, де протягом півтора місяця проходив експертизу. Її результати показали, що затриманий психічно хворий і не усвідомлював своїх дій.

У Олександра Сєргова діагностували психічні розлади

Як пізніше стверджував сам Сєргов, вбити чотирьох людей йому наказав голос, що долинав з унітаза.

Олександр Сєргов показує, як убивав жертв

Суд Чернігова призначив вбивці лікування у психіатричній клініці з посиленим наглядом. Олександра госпіталізували до психіатричної лікарні у Дніпрі. У 2020 році лікарі повідомили, що його стан покращився й 11 серпня перевезли його до Чернігова, де він почав проходити примусове лікування у відділенні з посиленим спостереженням.

Олександр Сєргов перебуває у психічній лікарні

Як повідомляє "Суспільне Чернігів", кожні півроку Сєргову через суд продовжують термін примусового лікування. В одній із постанов сказано, що довгострокове лікування та застосування реабілітаційних заходів не дали задовільних результатів. У пацієнта немає розуміння захворювання, у нього спостерігаються формальні розлади мислення. Олександр продовжує зараз перебувати під наглядом лікарів.

"Телеграф" писав раніше, як склалася доля дружини та дітей маніяка Чікатіло. Син не приховує спорідненості з маніяком, а дочка перебуває у тіні.