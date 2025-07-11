"Російській маніяк". Путіна влучно висміяли карикатурою (фото)

Російські атаки надихнули

У мережі завірусилась доволі влучна карикатура на очільника Росії Володимира Путіна. На ній він зображений з іранськими дронами "Шахед".

Відповідне зображення опублікували у мережі. Українці вже оцінили сарказм та іронію зображення.

На фото видно, що Путін зображений без верхнього одягу лише в штанах та з бензопилою в руках, як маніяк в класичних жахастиках. Тільки от його знаряддя не таке просте, як здається на перший погляд. Насправді це бензопила, у якої замість зубців "шахеди". А на самому лезі написано "Зроблено в Ірані (Made in Iran — ред.)".

Карикатура на Путіна

Цією пилою Путін нищить українські міста. Це пряма відсилка до щоденних атак Росії дронами. Адже останні кілька місяців кількість запущених Кремлем "шахедів" зросла колосально.

"Російській маніяк і терорист Путін продовжують атакувати Україну та її мирних мешканців", — саме так підписали цю карикатуру у мережі.

Нагадаємо, що нещодавно за два дні Росія запустила по Україні понад 1 тисячу дронів. Так, в ніч на 10 липня Росія атакувала Україну 397 "шахедами", з яких було 204 обманки, та 728 ударними дронами 9 липня. 10 липня основною ціллю ударів був Київ, а 9 липня — Волинь, місто Луцьк. До атаки дронами також додавались балістичні ракети "Іскандер-М", гіперзвукові "Кинджали" та крилаті ракети.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи здатна Росія завалити Україну "шахедами", збільшивши нальоти до 2 тисяч.