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"Російській маніяк". Путіна влучно висміяли карикатурою (фото)

Автор
Тетяна Крутякова
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У мережі показали влучну карикатуру на Путіна Новина оновлена 11 липня 2025, 19:59
У мережі показали влучну карикатуру на Путіна. Фото Колаж "Телеграфу"

Російські атаки надихнули

У мережі завірусилась доволі влучна карикатура на очільника Росії Володимира Путіна. На ній він зображений з іранськими дронами "Шахед".

Відповідне зображення опублікували у мережі. Українці вже оцінили сарказм та іронію зображення.

На фото видно, що Путін зображений без верхнього одягу лише в штанах та з бензопилою в руках, як маніяк в класичних жахастиках. Тільки от його знаряддя не таке просте, як здається на перший погляд. Насправді це бензопила, у якої замість зубців "шахеди". А на самому лезі написано "Зроблено в Ірані (Made in Iran — ред.)".

Карикатура на Путіна
Карикатура на Путіна

Цією пилою Путін нищить українські міста. Це пряма відсилка до щоденних атак Росії дронами. Адже останні кілька місяців кількість запущених Кремлем "шахедів" зросла колосально.

"Російській маніяк і терорист Путін продовжують атакувати Україну та її мирних мешканців", — саме так підписали цю карикатуру у мережі.

Нагадаємо, що нещодавно за два дні Росія запустила по Україні понад 1 тисячу дронів. Так, в ніч на 10 липня Росія атакувала Україну 397 "шахедами", з яких було 204 обманки, та 728 ударними дронами 9 липня. 10 липня основною ціллю ударів був Київ, а 9 липня — Волинь, місто Луцьк. До атаки дронами також додавались балістичні ракети "Іскандер-М", гіперзвукові "Кинджали" та крилаті ракети.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи здатна Росія завалити Україну "шахедами", збільшивши нальоти до 2 тисяч.

Теги:
#Україна #Росія #Іран #Володимир Путін #Карикатура