Был последователем Гитлера? Где сейчас черниговский "маньяк с лопатой" и что о нем известно

Три жестоких убийства он совершил в 21-летнем возрасте

В Украине, помимо Анатолия Оноприенко, помнят и других маньяков, которые отличились особой жестокостью. Одним из них стал житель Чернигова Александр Сергов, которое еще прозвали "маньяк с лопатой".

"Телеграф" решил выяснить, что известно об убийце Александре Сергове и где он сейчас. Мы нашли некоторую информацию.

Александр Сергов — что известно о черниговском маньяке

20 апреля 2010 года Чернигов всколыхнула серия жестоких убийств. На улицах города за один вечер нашли три обезглавленных тела. Все жертвы были пенсионного возраста (84 года, 60 лет и 72 года) и никак не связаны между собой.

Полиция начала понимать, что убийства совершает один человек и у него, скорее всего, психологические расстройства. Но разыскали маньяка благодаря четвертой жертве, которой удалось выжить. Ею стал 45-летний Валерий Якименко, которого Сергов, как и других погибших, хотел убить лопатой, но тот увернулся от удара и сумел сбежать, а позже составил фоторобот.

Фоторобот Александра Сергова

Местных жителей охватила паника, они знали, что орудием убийства является лопата и тогда в полицию начали приходить многочисленные звонки, ведь в тот период был дачный сезон.

Свои убийства Александр Сергов, которому на тот момент был 21 год, совершил в день рождения Гитлера. Очень быстро это начали связывать между собой, под влиянием политической ситуации в стране, и убийцу начали называть последователем диктатора нацистской Германии.

Черниговский маньяк Александр Сергов

В полиции эту версию также рассматривали, но она не подтвердилась. Маньяка Александра Сергова удалось поймать на следующий день, 21 апреля 2010 года. В дом участковых, которые ходили по дворах, впустила мать. Увидев людей в форме, женщина поняла, что убийства совершил ее сын.

Александр Сергов совершил три убийства за один вечер

Она подтвердила, что одежда и обувь сына была в пятнах крови. Во время задержания Сергов не сопротивлялся. Позже выяснилось, что у молодого человека шизофрения, ранее он был судим по статье 309 УК (хранение и употребление наркотических средств).

После ареста маньяка поместили в изолятор временного содержания, а в июне 2010 года он был этапирован в Киев, где на протяжение полутора месяца проходил экспертизу. Ее результаты показали, что задержанный психически болен и не осознавал своих действий.

У Александра Сергова диагностировали психтические расстройства

Как позже утверждал сам Сергов, убить четверых человек ему приказал голос, доносившийся из унитаза.

Александр Сергов показывает, как убивал жертв

Суд Чернигова назначил убийце лечение в психиатрической клинике с усиленным надзором. Александра госпитализировали в психиатрическую больницу в Днепре. В 2020 году врачи сообщили, что его состояние улучшилось и 11 августа перевезли его в Чернигов, где он начал проходить принудительное лечение в отделении с усиленным наблюдением.

Александр Сергов находится в психической больнице

Как сообщает "Суспільне Чернігів", каждые полгода Сергову через суд продлевают срок принудительного лечения. В одном из постановлений сказано, что долгосрочное лечение и применение реабилитационных мер не дали удовлетворительных результатов. У пациента отсутствует понимание заболевания, у него наблюдаются формальные расстройства мышления. Александр продолжает на данный момент находится под присмотром врачей.

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