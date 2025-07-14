Укр

Был последователем Гитлера? Где сейчас черниговский "маньяк с лопатой" и что о нем известно

Автор
Катерина Любимова
Дата публикации
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Автор
Что известно о черниговском "маньяке с лопатой" Александре Сергове Новость обновлена 14 июля 2025, 15:54
Что известно о черниговском "маньяке с лопатой" Александре Сергове. Фото Колаж "Телеграфа"

Три жестоких убийства он совершил в 21-летнем возрасте

В Украине, помимо Анатолия Оноприенко, помнят и других маньяков, которые отличились особой жестокостью. Одним из них стал житель Чернигова Александр Сергов, которое еще прозвали "маньяк с лопатой".

"Телеграф" решил выяснить, что известно об убийце Александре Сергове и где он сейчас. Мы нашли некоторую информацию.

Александр Сергов — что известно о черниговском маньяке

20 апреля 2010 года Чернигов всколыхнула серия жестоких убийств. На улицах города за один вечер нашли три обезглавленных тела. Все жертвы были пенсионного возраста (84 года, 60 лет и 72 года) и никак не связаны между собой.

Полиция начала понимать, что убийства совершает один человек и у него, скорее всего, психологические расстройства. Но разыскали маньяка благодаря четвертой жертве, которой удалось выжить. Ею стал 45-летний Валерий Якименко, которого Сергов, как и других погибших, хотел убить лопатой, но тот увернулся от удара и сумел сбежать, а позже составил фоторобот.

Фоторобот Александра Сергова
Фоторобот Александра Сергова

Местных жителей охватила паника, они знали, что орудием убийства является лопата и тогда в полицию начали приходить многочисленные звонки, ведь в тот период был дачный сезон.

Свои убийства Александр Сергов, которому на тот момент был 21 год, совершил в день рождения Гитлера. Очень быстро это начали связывать между собой, под влиянием политической ситуации в стране, и убийцу начали называть последователем диктатора нацистской Германии.

Черниговский маньяк Александр Сергов
Черниговский маньяк Александр Сергов

В полиции эту версию также рассматривали, но она не подтвердилась. Маньяка Александра Сергова удалось поймать на следующий день, 21 апреля 2010 года. В дом участковых, которые ходили по дворах, впустила мать. Увидев людей в форме, женщина поняла, что убийства совершил ее сын.

Александр Сергов
Александр Сергов совершил три убийства за один вечер

Она подтвердила, что одежда и обувь сына была в пятнах крови. Во время задержания Сергов не сопротивлялся. Позже выяснилось, что у молодого человека шизофрения, ранее он был судим по статье 309 УК (хранение и употребление наркотических средств).

После ареста маньяка поместили в изолятор временного содержания, а в июне 2010 года он был этапирован в Киев, где на протяжение полутора месяца проходил экспертизу. Ее результаты показали, что задержанный психически болен и не осознавал своих действий.

Александр Сергов
У Александра Сергова диагностировали психтические расстройства

Как позже утверждал сам Сергов, убить четверых человек ему приказал голос, доносившийся из унитаза.

Александр Сергов
Александр Сергов показывает, как убивал жертв

Суд Чернигова назначил убийце лечение в психиатрической клинике с усиленным надзором. Александра госпитализировали в психиатрическую больницу в Днепре. В 2020 году врачи сообщили, что его состояние улучшилось и 11 августа перевезли его в Чернигов, где он начал проходить принудительное лечение в отделении с усиленным наблюдением.

Александр Сергов
Александр Сергов находится в психической больнице

Как сообщает "Суспільне Чернігів", каждые полгода Сергову через суд продлевают срок принудительного лечения. В одном из постановлений сказано, что долгосрочное лечение и применение реабилитационных мер не дали удовлетворительных результатов. У пациента отсутствует понимание заболевания, у него наблюдаются формальные расстройства мышления. Александр продолжает на данный момент находится под присмотром врачей.

"Телеграф" писал ранее, как сложилась судьба жены и детей маньяка Чикатило. Сын не скрывает родства с маньяком, а дочь находится в тени.

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#Украина #Убийство #Маньяк #Александр Сергов