Наразі Україна будь-які відкидає тимчасові перемир'я

Сполучені Штати Америки змогли допомогти встановити припинення вогню між Іраном та Ізраїлем, тоді як в Україні через небажання агресора припиняти війну мир поки недосяжний. Тимчасові перемир'я дають ворогу шанс перегрупуватися.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль для EL PAÍS. На питання, чому аналогічний сценарій, як на Ближньому Сході, не здійснений в Україні, він відповідає простою аналогією: "Уявіть, що ви в кімнаті зі злочинцем, який прагне вас убити. Ви захищаєтеся, але якщо перестанете — він досягне мети, і війна закінчиться вашою смертю. Питання в тому, коли Путін захоче зупинити війну".

За словами українського посадовця, Київ підтримав ініціативу Вашингтона про негайне й повне припинення вогню як перший крок для подальших переговорів і пошуку дипломатичного рішення. Втім, Москва відмовилася від такої угоди.

Україна відкидає тимчасові перемир'я, як-от 30-денне або святкове припинення вогню, оскільки вони не забезпечують тривалого миру. Такі паузи лише дають окупантам шанс перегрупуватися й посилити атаки.

Шмигаль також підкреслює, що мир насправді можливий тільки тоді, коли агресор усвідомить наслідки своїх дій. "Коли Путін зрозуміє, що його покарають, що російська економіка постраждає більше, що Україна може завдати більше втрат, тоді він зупинить цю війну". Без такого усвідомлення будь-які заклики до припинення вогню залишаються марними.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що переважна більшість російської еліти вірить, що повномасштабна війна Росії проти України завершиться вже у 2025 році. Вони сподіваються, що Москва й Київ зможуть досягти угоди в рамках стамбульського процесу або іншого переговорного формату. Яким саме "соусом" очільник Кремля Володимир Путін представить росіянам це завершення війни — у матеріалі.