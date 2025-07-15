Вони мають загинути? Біолог пояснив, чому не треба рятувати лелеченят, які випали з гнізда

Найнебезпечніший період — коли молоді птахи вчаться літати

Білі лелеки, до яких відносяться Грицик і Одарка, що гніздяться у селі Леляки під Пирятином на Полтавщині, можуть дати потомство лише у 3-4-річному віці. Тому вони не завжди повертаються з Африки на літо в Україну, адже по дорозі на них можуть чигати різні небезпеки. Однак найнебезпечнішим періодом для них є час, коли вони стають на крило.

Про це "Телеграфу" розповів доцент кафедри екології та зоології Навчально-наукового центру "Інститут біології та медицини" Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, кандидат біологічних наук, за сумісництвом провідний науковий співробітник Національного природного парку "Пирятинський" Анатолій Подобайло.

Більше про життя пернатої родини читайте у публікації: "Родина розпадеться": у зіркових лелек Грицика та Одарки та їхнього потомства нові драми".

За його словами, багато лелечих гнізд звито на стовпах, тому молоді пташенята найчастіше заплутуються в проводах — падають, б’ються і калічаться…

— І тоді сердобольні люди піднімають хай: "Врятуйте лелеку!". А щоб порятувати таку велику кількість, звичайно, ніякого ні людського, ні матеріального ресурсу не вистачить. Ну і, в принципі, рятувати їх не варто. Треба бути холоднокровним і розуміти, що слабші у природі мають загинути, — каже науковець.

Він також розповів, що Одарка з Грицьком (батьком Грицика) завжди були рекордсменами з виведення потомства у нацпарку "Пирятинський". Вони щосезону ставили на крило п’ятеро-четверо пташенят. І з Грициком самка відклала п’ятеро яєць. Однак інші пари лелек не такі плодючі.

— Ми обліковуємо потомство білих лелек у парку. Це робиться до того, як пташенята почнуть вилітати з гнізд. Загалом їх у нас 81. Ми перевірили половину. Сьогодні по четверо пташенят зафіксували у двох гніздах. А переважно троє-двоє. Загалом, думаю, вийдемо на цифру 2,2 пташеняти на пару дорослих. Це нормальна середня цифра, — каже зоолог.

При цьому він не виключив, що інші пари лелек також викидали своїх слабших дітей з гнізд, щоб прогодувати решту, однак біологи за ними не спостерігали.

— У Березовій Рудці цьогоріч з'явилося одне нове гніздо. В ньому одне пташеня, ще зовсім маленьке. І це зрозуміло: дорослі птахи, доки будували гніздо з нуля, запізнилися з кладкою яєць, — шкодує Анатолій Подобайло.

Нагадаємо, "Телеграф" розповідав, як дитинча Грицика й Одарки стало на крило.