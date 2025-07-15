Они должны погибнуть? Биолог объяснил, почему не надо спасать выпавших из гнезда аистят

Самый опасный период – когда молодые птицы учатся летать

Белые аисты, к которым относятся Грицик и Одарка, гнездящиеся в селе Леляки под Пирятином Полтавской области, могут дать потомство только в 3-4-летнем возрасте. Поэтому они не всегда возвращаются из Африки на лето в Украину, ведь по дороге домой их могут подстерегать разные опасности. Однако самым опасным периодом для них является время, когда они становятся на крыло.

Об этом рассказал доцент кафедры экологии и зоологии Учебно-научного центра "Институт биологии и медицины" Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко, кандидат биологических наук, по совместительству ведущий научный сотрудник Национального природного парка "Пирятинский" Анатолий Подобайло.

Больше о жизни пернатой семьи читайте в публикации: "Семья распадется": у звездных аистов Грицика и Одарки и их потомства новые драмы".

По его словам, многие гнезда аистов свиты на столбах, поэтому молодые птенцы чаще всего запутываются в проводах — падают, бьются и калечатся.

— И тогда жалостливые люди поднимают хай: "Спасите аиста!". А чтобы спасти такое множество, конечно, никакого ни человеческого, ни материального ресурса не хватит. Ну и, в принципе, спасать их не следует. Надо быть хладнокровным и понимать, что более слабые в природе должны погибнуть, — говорит ученый.

Он также рассказал, что Одарка с Грицком (отцом Грицика) всегда были рекордсменами по выведению потомства в нацпарке "Пирятинский". Они каждый сезон ставили на крыло пятеро-четыре птенцов. И с Грициком самка отложила пять яиц. Однако другие пары аистов не столь плодовиты.

— Мы ведем учет потомства белых аистов в парке. Это делается до того, как птенцы начнут вылетать из гнезд. В общей сложности их у нас 81. Мы проверили половину. Сегодня по четверо птенцов зафиксировали в двух гнездах. А в основном трое-двое. В общем, думаю, выйдем на цифру 2,2 птенца на пару взрослых. Это нормальная средняя цифра, — говорит зоолог.

При этом он не исключил, что другие пары аистов также выбрасывали своих более слабых детей из гнезд, чтобы прокормить остальных, однако биологи за ними не наблюдали.

— В Березовой Рудке в этом году появилось одно новое гнездо. В нем один птенец, еще совсем маленький. И это понятно: взрослые птицы, пока строили гнездо с нуля, опоздали с кладкой яиц, — сетует Анатолий Подобайло.

Напомним, "Телеграф" рассказывал, как детеныш Грицика и Одарки встал на крыло.