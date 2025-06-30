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Харків атакував новий дрон Росії. Чим він небезпечний і як виглядає (фото)

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Дрон "Черніка" атакував Харків Новина оновлена 30 червня 2025, 13:38
Дрон "Черніка" атакував Харків. Фото Колаж "Телеграфу"

Його швидкість перевищує 75 км/год і не тільки

Росіяни вперше атакували Харків новим дроном "Черніка". Внаслідок удару пошкоджено кілька автівок, обійшлось без постраждалих.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram. За його словами, протягом тижня Харків атакували щонайменше 16 разів, серед поранених є дитина.

"Найчастіше ворог бив "Шахедами", але також фахівці Департаменту надзвичайних ситуацій вперше зафіксували удар і дроном нового типу під назвою "Черніка", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що внаслідок цього удару пошкоджень зазнали кілька автівок у гаражному кооперативі. Загалом за останні дні, за даними Терехова, постраждали чотири людини, серед яких — одна дитина. На щастя, загиблих не було.

"Вибухи були зафіксовані в Немишлянському, Київському та Індустріальному районах. Руйнацій зазнали як житлові будинки, так і цивільні підприємства", — додав мер Харкова.

Що відомо про дрон

Дрон "Черніка" — російський дрон-камікадзе, що має конструкцію типу "крило, що літає". Він схожий за потужністю бойової частини на безпілотник "Молнія", але має іншу конструкцію. Цей БПЛА може нести бойову частину масою до 3,5 кг і здатний летіти на крейсерській швидкості 75 км/год на відстань до 80 км. Висота польоту не перевищує 1,5 км. Він має систему донаведення на ціль, яка працює навіть за умов придушення сигналу.

Дрон Черніка
Дрон "Черніка"

Основні характеристики:

  • Тип: Літаюче крило, дрон-камікадзе.
  • Бойова частина: До 3,5 кг.
  • Крейсерська швидкість: 75 км/год.
  • Дальність: До 80 км.
  • Висота польоту: 1,5 км.
  • Особливість: Система донаведення на ціль.

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни почали виготовляти нові ракети для "Панцирів".

Теги:
#Харківська область #Дрон #Війна з РФ