Харків атакував новий дрон Росії. Чим він небезпечний і як виглядає (фото)

Його швидкість перевищує 75 км/год і не тільки

Росіяни вперше атакували Харків новим дроном "Черніка". Внаслідок удару пошкоджено кілька автівок, обійшлось без постраждалих.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram. За його словами, протягом тижня Харків атакували щонайменше 16 разів, серед поранених є дитина.

"Найчастіше ворог бив "Шахедами", але також фахівці Департаменту надзвичайних ситуацій вперше зафіксували удар і дроном нового типу під назвою "Черніка", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що внаслідок цього удару пошкоджень зазнали кілька автівок у гаражному кооперативі. Загалом за останні дні, за даними Терехова, постраждали чотири людини, серед яких — одна дитина. На щастя, загиблих не було.

"Вибухи були зафіксовані в Немишлянському, Київському та Індустріальному районах. Руйнацій зазнали як житлові будинки, так і цивільні підприємства", — додав мер Харкова.

Що відомо про дрон

Дрон "Черніка" — російський дрон-камікадзе, що має конструкцію типу "крило, що літає". Він схожий за потужністю бойової частини на безпілотник "Молнія", але має іншу конструкцію. Цей БПЛА може нести бойову частину масою до 3,5 кг і здатний летіти на крейсерській швидкості 75 км/год на відстань до 80 км. Висота польоту не перевищує 1,5 км. Він має систему донаведення на ціль, яка працює навіть за умов придушення сигналу.

Дрон "Черніка"

Основні характеристики:

Тип: Літаюче крило, дрон-камікадзе.

Бойова частина: До 3,5 кг.

Крейсерська швидкість: 75 км/год.

Дальність: До 80 км.

Висота польоту: 1,5 км.

Особливість: Система донаведення на ціль.

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