Харків атакував новий дрон Росії. Чим він небезпечний і як виглядає (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Його швидкість перевищує 75 км/год і не тільки
Росіяни вперше атакували Харків новим дроном "Черніка". Внаслідок удару пошкоджено кілька автівок, обійшлось без постраждалих.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram. За його словами, протягом тижня Харків атакували щонайменше 16 разів, серед поранених є дитина.
"Найчастіше ворог бив "Шахедами", але також фахівці Департаменту надзвичайних ситуацій вперше зафіксували удар і дроном нового типу під назвою "Черніка", — йдеться у повідомленні.
Відомо, що внаслідок цього удару пошкоджень зазнали кілька автівок у гаражному кооперативі. Загалом за останні дні, за даними Терехова, постраждали чотири людини, серед яких — одна дитина. На щастя, загиблих не було.
"Вибухи були зафіксовані в Немишлянському, Київському та Індустріальному районах. Руйнацій зазнали як житлові будинки, так і цивільні підприємства", — додав мер Харкова.
Що відомо про дрон
Дрон "Черніка" — російський дрон-камікадзе, що має конструкцію типу "крило, що літає". Він схожий за потужністю бойової частини на безпілотник "Молнія", але має іншу конструкцію. Цей БПЛА може нести бойову частину масою до 3,5 кг і здатний летіти на крейсерській швидкості 75 км/год на відстань до 80 км. Висота польоту не перевищує 1,5 км. Він має систему донаведення на ціль, яка працює навіть за умов придушення сигналу.
Основні характеристики:
- Тип: Літаюче крило, дрон-камікадзе.
- Бойова частина: До 3,5 кг.
- Крейсерська швидкість: 75 км/год.
- Дальність: До 80 км.
- Висота польоту: 1,5 км.
- Особливість: Система донаведення на ціль.
Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни почали виготовляти нові ракети для "Панцирів".