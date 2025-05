Путін нахвалював її у розмові з Трампом: як зараз виглядає Меланія і чим займається

Меланія продовжує розвивати свої проекти

Перша леді США Меланія Трамп, яка, ймовірно, розійшлася з Дональдом, рідко з’являється у Білому домі. Щобільше, під час другого президентського терміну чоловіка вона помітно скоротила кількість публічних виходів.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як зараз виглядає Меланія Трамп і чим займається. Ми дізналися деякі факти з її життя.

Як змінилася Меланія Трамп і що відомо про її діяльність

Меланія Трамп залишається однією з обговорюваних фігур у сучасній політичній історії. Кожна її поява викликає хвилю обговорень, особливо, під час другого президентського терміну Дональда Трампа. Річ у тому, що зараз перша леді США почала рідше з’являтися разом із чоловіком на публіці й більше часу приділяє власним ініціативам.

Ще до інавгурації, яка відбулася у січні 2025 року, як повідомляли інсайдери, Меланія говорила про те, що її підхід до ролі першої леді країни буде на її умовах і буде "зовсім іншим".

Дружина президента США практично не живе з ним у Білому домі, вона здебільшого проводитиь час у Нью-Йорку та Палм-Біч. На публіці Меланія разом із Трампом з’являється лише у "доречних випадках", оскільки в одному з інтерв’ю заявила, що її пріоритетом є виховання сина Баррона.

Відомо, що Меланія продовжує розвивати власні проєкти. Вона працює над документальним фільмом для Amazon Prime, в якому виступає виконавчим продюсером, і займається бізнес-проєктами (у 2021 року вона запустила власну NFT-платформу і представила лінійку прикрас).

Але, крім цього, перша леді США займається і законодавчою діяльністю. У травні 2025 року Меланія домоглася виділення 25 мільйонів доларів із бюджету США на забезпечення житлом та підтримку молоді із прийомних сімей.

Також перша леді країни просувала в Конгресі законопроєкт, згідно з яким розміщення інтимних зображень в інтернеті, справжніх чи створених штучним інтелектом, буде визнано федеральним злочином. Учора разом із Дональдом Трампом вона підписала документ, який отримав майже одноголосну підтримку у Конгресі.

Нещодавно про Меланію Трамп висловився і російський диктатор Володимир Путін. Про це розповів президент США Дональд Трамп під час церемонії підписання законопроєкту "Take It Down Act".

"Путін сказав, що він дуже поважає мою дружину. Я відповів: А як же я? Йому Меланія більше подобається. Але я не проти, все гаразд", — наголосив Трамп.

Остання поява Меланії на публіці була саме 19 травня, коли вона разом із чоловіком підписувала законопроєкт. Для заходу вона обрала сірий костюм у клітку бренду Prada, який складається зі спідниці та піджака.

