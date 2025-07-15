Мелания Трамп стала главным союзником Украины в США: раскрыт секрет ее "нелюбви" к России

Мелания Трамп стала мостом между Зеленским и Белым домом

У Зеленского появился неожиданный союзник в Вашингтоне — жена американского президента Мелания Трамп. Уроженка Словении, самой проевропейской страны бывшей Югославии, регулярно напоминает мужу о жертвах российских ударов по украинским городам.

55-летняя первая леди оказывает на главу государства значительно большее влияние в вопросах внешней политики, чем предполагали эксперты. Об этом пишет The Times.

Поддержка Украины со стороны первой леди не удивительна, ведь она выросла в бывшей Югославии, где России никогда не симпатизировали. Ранее первая леди не раз выражала уважение к Рональду Рейгану, президенту, который победил в холодной войне.

Как в бывшей Югославии относились к России

Отношение к России в Югославии всегда было неоднозначным. Страна разорвала отношения с Советским Союзом еще в 1948 году после конфликта Тито со Сталиным. Хотя Сербия традиционно имела более тесные связи с Москвой из-за православия, Словения как самая западная республика с австрийским прошлым всегда ориентировалась на Европу, а не на Россию. После распада Югославии она сразу выбрала европейский путь развития.

В настоящее время родная для Мелании Словения полностью поддерживает Украину, а местные жители переживают из-за потенциального сворачивания американской военной поддержки.

Мелания регулярно напоминает Трампу о последствиях российских ударов

"Я прихожу домой, говорю первой леди: 'Я сегодня разговаривал с Владимиром, у нас был замечательный разговор'. А она отвечает: 'О, правда? Только что ударили по очередному городу'", — рассказал сам Трамп в понедельник в Овальном кабинете. Это произошло накануне решения о поставках ракет Patriot для Украины.

"У нее больше опыта, чем у многих членов кабинета, когда дело доходит до того, чтобы донести свою точку зрения", — объясняет биограф Мелании Мэри Джордан. Резкий контраст во взглядах супругов проявился в феврале 2022 года, когда Трамп назвал Путина "гением", а Мелания осудила "ужасное" убийство мирных жителей.

"Трамп особенно прислушивается к людям, которые ему очень близки. И особенно если их фамилия — Трамп", — резюмирует эксперт. Несмотря на армию советников по национальной безопасности, именно жена может быть самым влиятельным голосом в вопросе поддержки Украины.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що українці бурхливо відреагували на заяви Трампа. Ми зібрали найкращі меми.