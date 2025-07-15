Танкових дуелей не буде? Аналітики пояснили, як змінилася роль бронетехніки на полі бою

Ще 2022 року таки втратили свою першочергову функцію

Зміна формату війни і активне застосування дронів на полі бою зовсім не означає, що зникнуть класичні сухопутні операції чи контактні стрілецькі бої. Крім того, було б помилкою стверджувати, що вся броньована техніка цілковито втратить свою актуальність.

Про це в розмові з "Телеграфом" розповів військовий аналітик, ветеран російсько-української війни та майор запасу Олексій Гетьман.

Більше читайте у публікації: "Дронова революція" під питанням: чому нова зброя на полі бою не стане єдиним рішенням".

Твердження, що у війні не буває абсолютно марної зброї чи способів ураження, підтверджує й військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Вся техніка — це частина комплексу засобів. Питання в тому, як правильно її використовувати. Ось, наприклад, танки. Часто можна почути, що танки вже у минулому і не мають сенсу, але це не так. Їх просто потрібно адаптувати до сучасних умов бою. І я не маю на увазі те, як це роблять росіяни, коли перетворюють танки (намагаючись убезпечити їх від ударів FPV-дронів — Ред.) на якісь сараї або ангари", — говорить він "Телеграфу".

"Фактично, танки ще у 2022 році втратили свою першочергову функцію. Іноді цивільні уявляють танковий бій як дуель: машини виїжджають назустріч одна одній, і перемагає той, хто має кращу броню, точність, дальність пострілу чи систему управління вогнем. Утім, прямих танкових боїв лічені випадки", — підкреслює Коваленко.

Якщо переглянути всі епізоди застосування танків, то можна переконатися, що лише у 5% випадків вони використовувалися для прямої атаки. Переважно ж вони забезпечують вогневу підтримку — діють як заміна артилерії.

"Серед військових засобів, які поступово відходять на другий план, є протитанкові ракетні комплекси, такі як Javelin, NLAW та український "Стугна-П". У 2022 році вони відігравали надзвичайно важливу роль, але зараз їх дедалі більше витісняють FPV-дрони. Але це не означає, що ПТРК уже нікуди не годяться. Вони все ще ефективні у поєднанні з іншими засобами", — вважає Олександр Коваленко.

Нагадаємо, командир безпілотного полку "Ахілес" Юрій Федоренко розповів "Телеграфу", коли ЗСУ битимуть ворога "роями" дронів.