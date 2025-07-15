Танковых дуэлей не будет? Аналитики объяснили, как изменилась роль бронетехники на поле боя

Еще в 2022 году танки потеряли свою первоочередную функцию

Изменение формата войны и активное применение дронов на поле боя отнюдь не означает, что исчезнут классические сухопутные операции или контактные стрелковые бои. Кроме того, было бы ошибкой утверждать, что вся бронированная техника полностью утратит свою актуальность.

Об этом в разговоре с "Телеграфом" рассказал военный аналитик, ветеран российско-украинской войны и майор запаса Алексей Гетьман.

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Утверждение, что в войне не бывает абсолютно бесполезного оружия или способов поражения, подтверждает и военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Вся техника — это часть комплекса средств. Вопрос в том, как правильно ее использовать. Вот, например, танки. Часто можно услышать, что танки уже в прошлом и не имеют смысла, но это не так. Их просто нужно адаптировать к современным условиям боя. И я не имею в виду то, как это делают россияне, когда превращают танки (пытаясь обезопасить их от ударов FPV-дронов. — Ред.) в какие-то сараи или ангары", — говорит он "Телеграфу".

"Фактически, танки еще в 2022 году потеряли свою первоочередную функцию. Иногда гражданские представляют танковый бой как дуэль: машины выезжают навстречу друг другу, и побеждает тот, кто имеет лучшую броню, точность, дальность выстрела или систему управления огнем. Впрочем, прямых танковых боев — считанные случаи", — говорит Коваленко.

Если посмотреть все эпизоды применения танков, то можно убедиться, что только в 5% случаев они использовались для прямой атаки. Преимущественно они обеспечивают огневую поддержку — действуют как замена артиллерии.

"Среди военных средств, которые постепенно уходят на второй план, — противотанковые ракетные комплексы, такие, как Javelin, NLAW и украинский "Стугна-П". В 2022 году они играли чрезвычайно важную роль, но сейчас их все больше вытесняют FPV-дроны. Но это не значит, что ПТРК уже никуда не годятся. Они все еще эффективны в сочетании с другими средствами", — считает Александр Коваленко.

Напомним, командир беспилотного полка "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал "Телеграфу", когда ВСУ будут бить врага "роями" дронов.