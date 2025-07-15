В Украине появился новый языковой омбудсмен: что о ней известно (фото)

Женщина работала в КНУ с 1995 года

Доктор филологических наук, профессор и преподаватель Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Елена Ивановская стала новым языковым омбудсменом. Она сменила на этом посту Тараса Кременя.

Об этом проинформировал представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем telegram-канале. Решение было принято во время заседания правительства 15 июля.

Согласно данным из открытых источников, Ивановская до назначения занимала должность заместителя директора Института филологии КНУ имени Шевченко по воспитательской работе. Основной ее специализацией является фольклористика.

Ивановская за свою карьеру стала автором более 100 научных, в том числе 17 научно-методических трудов, учебных пособий и учебных программ, а также публикаций, посвященных защите украинского языка. Награждена премиями Шевченко Киевского университета (1993) и имеет благодарность премьер-министра Украины (2009).

На должность языкового омбудсмена ее выдвинул уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Елена Ивановская

Тарас Кремень занимал этот пост с 2020 года, а его увольнение вызвало волну недовольства среди деятелей украинской культуры. Сам он в конце июня отмечал, что ни один из предложенных кандидатов не соответствует критериям для того, чтобы занять его должность. По словам Кременя, у них не было достаточного опыта в области защиты права и защиты украинского языка. Несмотря на это, 8 июля он сложил полномочия.