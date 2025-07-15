НАТО поспішає на допомогу? Військовий літак помітили над Україною (мапа)

Моніторингові сервіси помітили літак ДРЛО в українському повітряному просторі

Військовий літак Люксембургу міг пролетіти над українськими Карпатами по дорозі з Німеччини до Туреччини. Йдеться про літак-розвідник НАТО Boeing E-3 Sentry.

Про це свідчать дані сервісу FlightRadar24. За даними сервісу, літак із позивним NATO40 увійшов у повітряний простір України близько 21:44 (за Київським часом) і залишив його о 21:57.

Зазвичай, подібні "прольоти" над Україною пояснюються перервами у передачі сигналу з літака на землю. Через це сервіс вибудовує автоматичну траєкторію і іноді відбувається так, що вона опиняється над Україною.

У цьому випадку траєкторія руху літака не зазнавала коригування, а в положенні літака на карті немає помітних "стрибків", що не відповідає звичайній поведінці сервісу при збоях.

Літак НАТО над Україною

Але швидше за все над Україною люксембурзький військовий літак не пролітав. Якщо звіритися з даними інших сервісів, то можна помітити, що вони припиняють відстежувати його над польським містом Сьмілово.

Оскільки це військовий літак, то він не зобов’язаний весь час транслювати інформацію про свою позицію. І тому після відключення трансляції даних його справжнє місцеперебування могли знати лише у НАТО.

Літак-розвідник Boeing E-3A Sentry (бортовий номер LX-N90445) став на службу НАТО в 1982 році, хоча формально він базується і управляється з Німеччини, але все ж таки має реєстрацію в Люксембурзі. В основному він патрулює небо над Європою, але іноді його залучали до операцій Альянсу на Близькому Сході та Північній Африці.

Boeing E-3A Sentry (LX-N90445)

Варто зазначити, що хоч український повітряний простір закритий з 2022 року, проте іноді літаки над Україною все ж таки літають. Наприклад, 11 липня над Києвом пролетів транспортник Ан-124 із позивним кумедним PTNPNH1. Згодом стало відомо, що він перебазувався на аеродром у Німеччині.