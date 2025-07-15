НАТО поспішає на допомогу? Військовий літак помітили над Україною (мапа)
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Моніторингові сервіси помітили літак ДРЛО в українському повітряному просторі
Військовий літак Люксембургу міг пролетіти над українськими Карпатами по дорозі з Німеччини до Туреччини. Йдеться про літак-розвідник НАТО Boeing E-3 Sentry.
Про це свідчать дані сервісу FlightRadar24. За даними сервісу, літак із позивним NATO40 увійшов у повітряний простір України близько 21:44 (за Київським часом) і залишив його о 21:57.
Зазвичай, подібні "прольоти" над Україною пояснюються перервами у передачі сигналу з літака на землю. Через це сервіс вибудовує автоматичну траєкторію і іноді відбувається так, що вона опиняється над Україною.
У цьому випадку траєкторія руху літака не зазнавала коригування, а в положенні літака на карті немає помітних "стрибків", що не відповідає звичайній поведінці сервісу при збоях.
Але швидше за все над Україною люксембурзький військовий літак не пролітав. Якщо звіритися з даними інших сервісів, то можна помітити, що вони припиняють відстежувати його над польським містом Сьмілово.
Оскільки це військовий літак, то він не зобов’язаний весь час транслювати інформацію про свою позицію. І тому після відключення трансляції даних його справжнє місцеперебування могли знати лише у НАТО.
Літак-розвідник Boeing E-3A Sentry (бортовий номер LX-N90445) став на службу НАТО в 1982 році, хоча формально він базується і управляється з Німеччини, але все ж таки має реєстрацію в Люксембурзі. В основному він патрулює небо над Європою, але іноді його залучали до операцій Альянсу на Близькому Сході та Північній Африці.
Варто зазначити, що хоч український повітряний простір закритий з 2022 року, проте іноді літаки над Україною все ж таки літають. Наприклад, 11 липня над Києвом пролетів транспортник Ан-124 із позивним кумедним PTNPNH1. Згодом стало відомо, що він перебазувався на аеродром у Німеччині.