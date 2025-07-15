НАТО спешит на помощь? Военный самолет заметили над Украиной (карта)

Мониторинговые сервисы заметили самолет ДРЛО в украинском воздушном пространстве

Военный самолет Люксембурга пролетел над украинскими Карпатами на пути из Германии в Турцию. Речь идет о самолете-разведчике НАТО Boeing E-3 Sentry.

Об этом свидетельствуют данные сервиса FlightRadar24. Согласно данным сервиса, самолет с позывным NATO40 вошел в воздушное пространство Украины около 21:44 (по Киевскому времени) и покинул его в 21:57.

Обычно подобные "пролеты" над Украиной объясняются перерывами в передаче сигнала с самолета на землю. Из-за этого сервис выстаивает автоматическую траекторию и иногда происходит так, что она оказывается над Украиной.

В этом случае траектория движения самолета не подвергалась корректировке, а в положении самолета на карте нет заметных "прыжков", что не соответствует обычному поведению сервиса при сбоях.

Самолет НАТО над Украиной

Но скорее всего над Украиной люксембургский военный самолет не пролетал. Если свериться с данными других сервисов, то можно заметить, что они прекращают отслеживать его над польским городом Сьмилово. То есть, вероятно там он отключил передатчик из-за чего далее FlightRadar автоматически выстроил его маршрут и направил его через Украину.

Поскольку это военный самолет, то он не обязан все время транслировать информацию о своей позиции. И поэтому после отключения трансляции данных его настоящее местоположение могли знать лишь в НАТО.

Самолет-разведчик Boeing E‑3A Sentry (бортовой номер LX-N90445) стал на службу НАТО в 1982 году, хотя формально он базируется и управляется из Германии, но все же имеет регистрацию в Люксембурге. В основном он патрулирует небо над Европой, но иногда его привлекали к операциям Альянса на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Boeing E‑3A Sentry (LX-N90445)

Стоит отметить, что хоть украинское воздушное пространство закрыто с 2022 года, однако иногда самолеты над Украиной все же летают. Например, 11 июля над Киевом пролетел транспортник Ан-124 с позывным забавным PTNPNH1. Позже стало известно, что он перебазировался на аэродром в Германии.