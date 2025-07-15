НАТО спешит на помощь? Военный самолет заметили над Украиной (карта)
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Мониторинговые сервисы заметили самолет ДРЛО в украинском воздушном пространстве
Военный самолет Люксембурга пролетел над украинскими Карпатами на пути из Германии в Турцию. Речь идет о самолете-разведчике НАТО Boeing E-3 Sentry.
Об этом свидетельствуют данные сервиса FlightRadar24. Согласно данным сервиса, самолет с позывным NATO40 вошел в воздушное пространство Украины около 21:44 (по Киевскому времени) и покинул его в 21:57.
Обычно подобные "пролеты" над Украиной объясняются перерывами в передаче сигнала с самолета на землю. Из-за этого сервис выстаивает автоматическую траекторию и иногда происходит так, что она оказывается над Украиной.
В этом случае траектория движения самолета не подвергалась корректировке, а в положении самолета на карте нет заметных "прыжков", что не соответствует обычному поведению сервиса при сбоях.
Но скорее всего над Украиной люксембургский военный самолет не пролетал. Если свериться с данными других сервисов, то можно заметить, что они прекращают отслеживать его над польским городом Сьмилово. То есть, вероятно там он отключил передатчик из-за чего далее FlightRadar автоматически выстроил его маршрут и направил его через Украину.
Поскольку это военный самолет, то он не обязан все время транслировать информацию о своей позиции. И поэтому после отключения трансляции данных его настоящее местоположение могли знать лишь в НАТО.
Самолет-разведчик Boeing E‑3A Sentry (бортовой номер LX-N90445) стал на службу НАТО в 1982 году, хотя формально он базируется и управляется из Германии, но все же имеет регистрацию в Люксембурге. В основном он патрулирует небо над Европой, но иногда его привлекали к операциям Альянса на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
Стоит отметить, что хоть украинское воздушное пространство закрыто с 2022 года, однако иногда самолеты над Украиной все же летают. Например, 11 июля над Киевом пролетел транспортник Ан-124 с позывным забавным PTNPNH1. Позже стало известно, что он перебазировался на аэродром в Германии.